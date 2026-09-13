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Barbero minimizza la minaccia russa e fa discutere. Calenda lo attacca: «Cazzeggia sulla guerra» – Il video

13 Settembre 2026 - 13:25 Alba Romano
barbero russia
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Lo storico: «Sono tre anni che non riesce a prendere Kramatorsk. Faccio fatica a credere che stia per riversare colonne di carri armati in Estonia»
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Sta diventando virale (e divisivo) sui social un intervento del professor Alessandro Barbero. Lo storico, intervistato dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio alla festa della testata, ha minimizzato la cosiddetta minaccia russa, che sta spingendo diversi Stati europei a un riarmo o potenziamento della difesa. «Sono tre anni che la Russia non riesce a prendere Kramatorsk. Faccio fatica a credere che stia per riversare colonne di carri armati in Estonia. Non riesco a immaginare come l’America possa fare una guerra alla Cina», ha dichiarato Barbero. «Se la guerra deve scoppiare – ha aggiunto – la facciamo scoppiare noi. Ma poi esattamente com’è che si fa la guerra alla Russia? Cioè… cosa prevedono? Cioè questo nuovo esercito tedesco attraverserà la Polonia e l’Ucraina per invadere la Russia? Io non riesco tanto a visualizzarlo».

Il commento di Carlo Calenda

Un intervento commentato dal leader di Azione Carlo Calenda: «Ma sì, cazzeggiamo sulla guerra come fossimo davanti ad un grappino parlando di calcio. Dai Barbero avanti così tra una risatina e l’altra, mentre gli ucraini muoiono per difendere la loro libertà». In rete c’è chi però sostiene che lo storico medievalista intendesse dire altro.

https://x.com/scotadeo/status/2099094806517399718
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