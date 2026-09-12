Lady Gaga è diventata mamma, le prime foto dopo il parto e i dettagli blindati col fidanzato Michael Polansky

I primi scatti dei paparazzi di Stefani Germanotta da madre. La storia con l'imprenditore iniziata nel 2019 e il fidanzamento rivelato alle Olimpiadi di Parigi: la scelta della coppia sul loro primo figlio

Lady Gaga ha avuto il suo primo figlio. La notizia arriva dai media statunitensi, in particolare dal sito Page Six, che ha pubblicato sulla propria pagina Instagram le prime immagini della popstar insieme al compagno Michael Polansky e al neonato. La cantante, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha 40 anni. Al momento non sono stati diffusi dettagli su data di nascita, nome o sesso del bambino, informazioni che la coppia ha scelto per ora di non rendere pubbliche.

Chi è Michael Polansky, il fidanzato di Lady Gaga

Il legame tra Gaga e Polansky nasce nel 2019, quando i due si incontrano a un evento di beneficenza. Lui, laureato ad Harvard e con una carriera divisa tra tecnologia e filantropia, inizia a frequentarla stabilmente a partire dal 2020, complice anche il periodo di lockdown legato alla pandemia, che li porta a trascorrere molto tempo insieme. Negli anni successivi la coppia si mostra sempre più spesso in pubblico, tra red carpet, premiazioni e concerti, fino a quando Gaga comincia a parlare apertamente di lui come una delle persone più importanti della sua vita.

Il fidanzamento e le nozze non ancora celebrate

È durante le Olimpiadi di Parigi 2024 che Lady Gaga rende ufficiale il fidanzamento con Polansky, mostrando poi l’anello alla Mostra del Cinema di Venezia, dove i due sfilano insieme sul loro primo red carpet da fidanzati. La proposta, secondo quanto raccontato dalla stessa cantante, sarebbe arrivata nell’aprile dello stesso anno al termine di una giornata di arrampicata. Parlando del brano Blade of Glass, Gaga ha raccontato che la canzone le ricorda il momento in cui «il mio fidanzato mi ha messo un filo d’erba intorno al dito» prima di chiederle di sposarlo, proposta a cui lei ha risposto di sì. Le nozze restano nei piani della coppia, anche se, stando alle ultime ricostruzioni, il matrimonio non sarebbe ancora stato celebrato.