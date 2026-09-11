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Vasco Rossi e il ricordo di Emma Bonino, il passato del cantante con i Radicali e la dedica: «Grazie per la tua vita spericolata»

11 Settembre 2026 - 16:15 Antonia Verderosa
Vasco Rossi ricorda Emma Bonino
Vasco Rossi ricorda Emma Bonino
Il messaggio per Bonino: «Dobbiamo difendere i diritti conquistati grazie a voi». l cantante era vicino al Partito Radicale dagli anni Ottanta. L’amicizia con Marco Pannella, le battaglie su cannabis, eutanasia e fine vita del rocker
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«Grazie Emma». Nel giorno della morte di Emma Bonino, Vasco Rossi la saluta ricordando le battaglie che «hanno cambiato l’Italia». Dietro il «Wiva Emma Bonino!» pubblicato sui social c’è una vicinanza al mondo radicale che per Vasco Rossi dura da quasi quarant’anni. «Grazie per le tue idee “radicali” al servizio di una civiltà libera e per il tuo approccio coraggioso alla vita sociale», scrive Vasco. Poi il riferimento a Pannella: «Grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella».

Vasco Rossi e il Partito Radicale

La vicinanza politica del rocker ai Radicali risale agli anni Ottanta. Il 30 giugno 1989, Vasco parlò direttamente ai microfoni di Radio Radicale della propria iscrizione al partito e della battaglia antiproibizionista. Nel 2006, intervistato al Dopo Tg1, Vasco raccontò di avere la tessera del Partito Radicale «da vent’anni» e aggiunse che «in casa siamo tutti Radicali».

Il rapporto con Marco Pannella, «il mio alter ego politico»

Vasco definiva Marco Pannella il proprio «alter ego politico». Secondo quanto raccontato dal cantante a Rolling Stone, il leader radicale abrebbe provato per anni a convincerlo a candidarsi, ricevendo sempre la stessa risposta: «Io sono una rockstar». A unirli, secondo Vasco, erano la lotta ai pregiudizi, la tolleranza, l’anticlericalismo e l’antiproibizionismo.

La loro amicizia era iniziata con la vicinanza di Pannella durante le vicende giudiziarie che coinvolsero Vasco negli anni Ottanta. Insieme a Fabrizio De André gli fecero arrivare un telegramma di solidarietà. Da lì nacque un rapporto destinato a durare fino alla morte di Pannella nel 2016.

Negli anni Vasco ha continuato a sostenere alcune delle battaglie simbolo dell’area radicale: nel 2014 concesse la canzone Vivere all’Associazione Luca Coscioni per la campagna sull’eutanasia legale, nel 2016 firmò la proposta Legalizziamo! sulla cannabis e nel 2021 aderì al referendum sul fine vita.

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