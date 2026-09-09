«Scioccata, subisco questa decisione quanto voi»: annullato per maltempo il concerto di Emma Marrone a Milano. Quando si recupera – Il video

La cantante sfoga l'amarezza sui social dopo lo stop della Commissione di vigilanza per la pioggia all'Ippodromo San Siro. Lo show sarà recuperato il 15 settembre: le informazioni su biglietti e rimborsi

«La Commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteo avverse il concerto verrà annullato. Io sono abbastanza scioccata però davanti a questa comunicazione devo alzare le mani perché purtroppo la subisco quanto voi». Si apre così il video affidato ai social da Emma Marrone per comunicare ai fan la cancellazione del suo show previsto per questa sera, mercoledì 9 settembre, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Una giornata sfortunata per la musica dal vivo nel capoluogo lombardo, flagellato dalle precipitazioni, che poco prima avevano costretto all’annullamento anche dell’esibizione di Levante.

«La sicurezza è la cosa più importante»

Emma Marrone, che aveva appena ultimato le prove generali con i colleghi prima del verdetto delle autorità, ha espresso tutto il suo rammarico pur sottolineando la priorità dell’incolumità dei presenti: «Nel frattempo mi dispiace con il cuore ma non dipende da me, però la sicurezza è la cosa più importante».

La nuova data e le indicazioni sui rimborsi

Poco dopo la diffusione del video, l’organizzatore dell’evento Friends&Partners ha ufficializzato il calendario dei recuperi. Il concerto si terrà martedì 15 settembre 2026, confermando la medesima location dell’Ippodromo Snai San Siro. I tagliandi già acquistati per la data di questa sera restano automaticamente validi per l’appuntamento del 15 settembre. Coloro che non potessero essere presenti alla nuova data potranno presentare richiesta di rimborso entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 14 settembre 2026, rivolgendosi ai medesimi circuiti di vendita utilizzati in fase d’acquisto.