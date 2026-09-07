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Venezia 83, Nanni Moretti sgrida uno spettatore in sala: «Non ce l’ho fatta più e sono andato a dirgli di spegnere il cellulare»

07 Settembre 2026 - 19:03 Alba Romano
nanni moretti spettatore cellulare
nanni moretti spettatore cellulare
Lo sfogo del regista a Repubblica: «È iniziata la musica bellissima scritta per il mio film da Alberto Iglesias, e lui non smetteva»
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Nanni Moretti non smentisce la sua proverbiale intransigenza. Durante la proiezione ufficiale del suo nuovo film in concorso, Succederà questa notte, il regista e attore settantatrenne si è alzato dalla galleria della Sala Grande ed è sceso personalmente in platea per redarguire uno spettatore distratto dallo smartphone, seguito a vista da un incredulo Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale. L’obiettivo? «Andare a far spegnere il telefonino a un tizio che proprio non ne voleva sapere di smettere di guardarlo», racconta lui stesso a Repubblica.

Tornato al Lido a 37 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, Moretti ha ricostruito l’episodio sfoderando la consueta ironia: «Eravamo lì, la proiezione era iniziata con la consueta sfilata di marchi dei produttori e vedevo questo tizio in platea con il viso nel suo telefono. E vabbè. Poi è toccato ai titoli di testa, e lui era ancora lì. È iniziata la musica bellissima scritta per il mio film da Alberto Iglesias, e lui non smetteva. A quel punto non ce l’ho fatta più: mi sono alzato e ho fatto le scale che separano la galleria dalla platea per andare a dirgli di spegnerlo».

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