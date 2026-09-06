Male Ligabue, Pausini ed Ernia, benissimo Nannini e Ayane. Ottimo il disco di J-AX. Le nostre recensioni sono tornate

Si ricomincia. Da questa settimana, escludendo il weekend del Festival di Open durante il quale, comunque, si parlerà, e tanto, di musica, ogni domenica ritroverete la nostra rubrica con le recensioni a tutte le nuove uscite italiane della settimana.

A questo proposito, giusto per non lasciare la narrativa monca, per questa prima uscita abbiamo deciso, spregiudicatamente, di recuperare anche brani usciti nelle scorse settimane. Come Ligabue, che però ricasca nell’ennesimo brano che puzza di già sentito, ma questa settimana bocciamo anche Laura Pausini e l’ennesima cover, bocciamo Ernia e la sua Milano che non esiste veramente, bocciamo Fred De Palma, così come Benji & Fede, per la solita insostenibile inconsistenza di fondo. Per fortuna abbiamo anche uno splendido singolo di Gianna Nannini scritto insieme a Brunori SaS e Dimartino, abbiamo un’altra perla cool di Malika Ayane, abbiamo il talento cristallino di due come Anna Castiglia e Giuse The Lizia e due duetti discretamente riusciti come quello tra Alfa e Gigi D’Alessio e, soprattutto, quello che mette insieme Ariete e Angelina Mango. Il primo disco della stagione italiana 2026/27 lo propone J-AX ed è un ottimo lavoro, così come quello dei Cosmonauti Borghesi e quello, seppur confuso, di DrefGold. La prima chicca della stagione invece la firma il bravissimo Lil Kvneki e si intitola Questa canzone non è per nessuno. Sì, siamo tornati.