Ida Di Filippo si è sposata: chi è Pietro Albano, il marito infermiere. I colleghi di «Casa a prima vista» damigelli d’onore

Il matrimonio è stato celebrato a Sorrento. La sposa ha scelto un abito a sirena in pizzo e ha fornito una guida di stile a tutti gli invitati

Ida Di Filippo, uno dei volti più conosciuti di Casa a prima vista, ha sposato il compagno Pietro Albano, infermiere dell’ospedale Niguarda di Milano. Il matrimonio è stato celebrato sabato 5 settembre a Sorrento, nel Santuario della Madonna del Carmine, alla presenza di familiari e amici. Una scelta che riporta la sposa, originaria di Siano, in Campania, nel Sud a cui aveva sempre desiderato legare il giorno delle nozze, nonostante la sua vita sia ormai da anni a Milano.

La guida di stile fornita agli invitati

Per la cerimonia Ida ha scelto un abito a sirena in pizzo, con maniche lunghe e un lungo velo, che copriva i capelli raccolti in uno chignon. Anche agli invitati era stata fornita una vera e propria guida di stile, con indicazioni sui colori e sugli abiti. Per le donne erano previste tonalità come giallo canarino, ruggine, grigio perla e verde bosco, per gli uomini blu notte, marrone, beige e azzurro.

Chi è Pietro Albano, il marito di Ida Di Filippo

La storia d’amore con Pietro Albano è iniziata dodici anni fa, lontano dalla televisione e dai riflettori. I due si erano conosciuti su Facebook e per molto tempo hanno condiviso una vita privata lontana dall’esposizione pubblica. Anche dopo il successo di Ida Di Filippo con Casa a prima vista, Albano ha continuato a lavorare in ospedale come infermiere mantenendo un profilo molto più riservato. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2025, durante una gita in barca davanti ai Faraglioni di Capri.

I damigelli d’onore

Al fianco della sposa, nel giorno del sì, c’erano anche alcune delle persone conosciute proprio grazie alla televisione. Gianluca Torre e Mariana D’Amico, colleghi di Casa a prima vista, hanno avuto un ruolo speciale come «damigelli d’onore».