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«Se non accetti le nozze ti uccidiamo». Trieste, giovane bengalese scappa di casa e si salva da un matrimonio combinato

03 Settembre 2026 - 18:57 Stefania Carboni
trieste matrimonio combinato
trieste matrimonio combinato
La giovane è stata raggiunta dalle volanti in largo Roiano e portata in una struttura protetta con la sorella minore
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«Se non ti sposi con chi diciamo noi, ti portiamo in Bangladesh e ti uccidiamo». È con questo ultimatum telefonico che una giovane di origine bengalese, residente da diversi anni a Trieste, è stata minacciata dai propri genitori. Il caso è ricostruito da Il Piccolo.

La fuga da casa con la sorellina

L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 2 settembre, intorno alle ore 11:00. Il matrimonio risulta fosse già stato organizzato dai familiari. Subito dopo la telefonata, la ragazza ha deciso di scappare da casa insieme alla sorellina prima del rientro dei genitori, contattando il 112. Le volanti della Polizia di Stato sono intervenute in largo Roiano, nei pressi dell’abitazione della giovane, mettendola al sicuro e trasferendo entrambe le sorelle in una struttura protetta per scongiurare il rischio di ritorsioni.

Sulla vicenda la Questura di Trieste mantiene il massimo riserbo per ragioni di sicurezza. L’episodio è stato reso noto anche dalla deputata e segretaria provinciale di Fratelli d’Italia, Nicole Matteoni, che ha espresso vicinanza alle vittime e ringraziato le forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento.

(Foto di Khadija Yousaf su Unsplash)

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