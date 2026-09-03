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Tre cadaveri trovati in una casa nel Savonese, anche un minorenne: ipotesi omicidio-suicidio

03 Settembre 2026 - 14:51 Alba Romano
Auto Carabinieri
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Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco
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I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un’abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco.

L’ipotesi omicidio-suicidio

Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco, due ambulanze e l’automedica inviata dal 118. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio.

In aggiornamento

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