Il governo britannico lancia l’allarme su El Niño più grande di sempre: «Fate scorta di viveri»

L'appello della ministra dell'Ambiente del governo britannico, Angela Eagle, in un'intervista al Guardian

Fare scorta di cibo, acqua e di alimenti a lunga conservazione per poter sopravvivere alcuni giorni senza elettricità e acqua corrente. Anche se potrebbe sembrare l’inizio di un film post-apocalittico alla The Walking Dead, questo in realtà è l’appello della ministra dell’Ambiente del governo britannico alla popolazione. In un’intervista al Guardian, infatti, Angela Eagle ha avvertito i cittadini a prepararsi a condizioni metereologiche estreme, a causa dell’aumento di intensità di El Niño nei prossimi mesi.

Che cos’è El Niño

El Niño è un fenomeno meteorologico naturale che si sviluppa nell’Oceano Pacifico: legato a un cambio nei regimi dei venti, permette alle acque calde di spostarsi verso est, liberando un’enorme quantità di calore nell’atmosfera. Modificando i modelli meteo a livello globale, spinge alcune regioni verso la siccità devastante e altre verso tifoni e inondazioni. Questo riscaldamento si somma inevitabilmente ai cambiamenti climatici di origine causando numerosi disagi alla popolazione. In Indonesia, ad esempio, sono già bruciati oltre 107.000 ettari di territorio, mentre nel Canale di Panama il transito navale è stato ridotto di oltre il 10% per la mancanza di piogge.

Il più grande mai visto

Secondo le previsioni dell’Organizzazione meteorologica mondiale, l’agenzia climatica delle Nazioni Unite, ci si aspetta il più grande El Niño degli ultimi mille anni. Il fenomeno porterà incendi e alluvioni in diverse parti del mondo. «Stiamo per affrontare probabilmente il più grande El Niño mai visto e questo porterà a estati più secche, inverni più piovosi e tempeste più estreme in questo Paese» ha dichiarato Eagle. E questo segue l’allarme lanciato da segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, secondo cui El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche contribuendo a portare il pianeta in una zona di pericolo.