Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
SCUOLA E UNIVERSITÀCaldo recordGiovaniSanitàScuola

Caldo record e aule roventi, l’appello dei medici: «Rinviare l’inizio della scuola». La proposta per il Sud

04 Settembre 2026 - 11:57 Anna Clarissa Mendi
rientro-scuola-medici-ambiente-allarme-posticipare-lezioni
rientro-scuola-medici-ambiente-allarme-posticipare-lezioni
I medici dell'ambiente chiedono di far slittare la prima campanella al Sud fino al 21-23 settembre. Solo l'11% degli istituti italiani è dotato di condizionatori
Google Preferred Site

Dopo genitori, insegnanti e sindacati, anche i medici dell’ambiente lanciano l’allarme sulle temperature estreme attese con la sesta ondata di calore, che rischia di trasformare le aule in ambienti roventi, mettendo a rischio il benessere e la salute di studenti e personale scolastico. A sollevare la questione è la Società italiana di medicina ambientale (Sima), che chiede di posticipare l’inizio del nuovo anno scolastico, previsto, seppur con date diverse a seconda delle Regioni, a partire dalla prossima settimana. Secondo Sima, i cambiamenti climatici che stanno interessando l’Italia «rendono necessarie nuove misure anche nel settore scolastico».

A oggi, infatti, solo l’11% degli istituti scolastici dispone di sistemi di climatizzazione, peraltro destinati principalmente agli uffici amministrativi. Nelle aule, invece, si ricorre prevalentemente ai ventilatori, strumenti che, secondo gli esperti, non sarebbero sufficienti a garantire condizioni di temperatura adeguate. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – che non intende modificare il calendario scolastico – ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro agli istituti per l’acquisto di apparecchi e dispositivi di raffrescamento. Una cifra che, secondo alcuni sindaci, non sarebbe tuttavia sufficiente a fronteggiare il problema.

Mancamenti tra gli studenti e CO2 in classe: i rischi segnalati dai medici

Le aule italiane sono «generalmente affollate, surriscaldate e scarsamente ventilate, con conseguenti possibili aumenti di anidride carbonica (CO2), causa di diversi problemi quando le sue concentrazioni superano il valore di 1.500 parti per milione – spiega Alessandro Miani, presidente Sima – Non a caso lo scorso anno si sono registrati mancamenti e malori tra gli studenti specie del sud Italia in tutto il mese di settembre, dovuti al caldo eccessivo nelle classi. Il fenomeno delle ondate di calore sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, con possibilità del protrarsi di temperature fino a 36 gradi centigradi fino al mese di ottobre, non può essere trascurato o peggio ignorato», sottolinea Miani.

Ti potrebbe interessare

Scuole chiuse fino all’equinozio di autunno

Per Miani, «bisogna ragionare sulla possibilità di lasciare chiuse le scuole al Sud Italia fino all’equinozio di autunno, che cade tra il 21 e il 23 settembre, allo scopo di tutelare il benessere psico-fisico degli alunni, spostando l’attenzione sul benessere in aula e in particolare sul microclima e sulla qualità dell’aria indoor. Senza contare che differenziare l’avvio dell’anno scolastico consentirebbe di sostenere l’economia del turismo di fine stagione al Sud», conclude.

Foto copertina: PEXELS/RDNE

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Fa uno sgambetto alla compagna di classe, lei si rompe due denti: la Cassazione condanna la scuola a risarcirla con oltre 9mila euro

2.

Emergenza caldo nelle scuole: il governo stanzia 20 milioni per l’acquisto di condizionatori

3.

Supplenza a 127 km da casa per un errore nelle graduatorie: il caso della docente che ora rischia di non lavorare per due anni

4.

Climatizzatori nelle scuole, il sindaco di Bari denuncia: «I 20 milioni annunciati dal governo non bastano, ne servono 94»

5.

Caldo record, insegnanti e genitori chiedono di posticipare l’inizio delle scuole. Anche la Cgil è d’accordo

leggi anche
Una lezione in una scuola dell'infanzia
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Climatizzatori nelle scuole, il sindaco di Bari denuncia: «I 20 milioni annunciati dal governo non bastano, ne servono 94»

Di Marco Fedeli
giudice sentenza scuola cassazione
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Fa uno sgambetto alla compagna di classe, lei si rompe due denti: la Cassazione condanna la scuola a risarcirla con oltre 9mila euro

Di Ygnazia Cigna
Il ministro Valditara risponde alle polemiche sollevate da petizioni online e sindacati
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Emergenza caldo nelle scuole: il governo stanzia 20 milioni per l’acquisto di condizionatori

Di Marco Fedeli
prof supplente costretta non lavorare errore scuola
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Supplenza a 127 km da casa per un errore nelle graduatorie: il caso della docente che ora rischia di non lavorare per due anni

Di Ygnazia Cigna
Caro scuola 2026
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scuola, zaini e quaderni costano in media 673 euro a studente. E con i libri delle superiori si arriva addirittura a 1.500 euro

Di Antonia Verderosa