Ma quando finisce il caldo? La sesta ondata e le previsioni degli esperti

Fino alla prossima settimana l'anticiclone africano porterà temperature ben sopra la norma, poi la possibile svolta: ecco quando

C’è una data da segnare sul calendario: il 9 settembre. È allora che potrebbe arrivare una prima, concreta svolta sul fronte delle temperature. Non significa che il caldo sia destinato a finire proprio quel giorno, né che il cambiamento sia già certo, ma dopo settimane di valori ben oltre la norma, all’orizzonte si intravede finalmente una possibile via d’uscita. L’estate 2026, però, non sembra ancora intenzionata ad arrendersi. Arrivata a settembre con temperature ancora da pieno luglio, si prepara infatti a regalare quella che potrebbe essere la sua ultima grande fiammata: una nuova ondata di calore, la sesta della stagione secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it.

La sesta ondata di calore

Da oggi e almeno fino alla prima parte della prossima settimana, l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, portando condizioni prevalentemente soleggiate e temperature decisamente anomale per il periodo. I termometri potrebbero registrare valori superiori alle medie stagionali di 6-8 gradi, con massime comprese diffusamente tra 35 e 37 gradi, da Nord a Sud. Temperature già elevate nel cuore dell’estate e ancora più difficili da sopportare quando il calendario segna settembre. Anche il primo weekend del mese, dunque, avrà ben poco di autunnale. L’alta pressione continuerà a dominare la Penisola, con cieli in prevalenza sereni e caldo destinato a intensificarsi ulteriormente.

Weekend rovente, con punte di 37 gradi

Venerdì 4 settembre la situazione cambierà poco. Ancora sole e temperature in aumento praticamente ovunque. Sabato 5, invece, l’anticiclone dovrebbe estendersi sull’intera Penisola, riportando le massime fino a sfiorare i 37 gradi. Ma questa volta, almeno, sembra esserci una data oltre la quale qualcosa potrebbe cambiare. A partire dal 9 settembre, le previsioni iniziano a delineare uno scenario diverso.

La data della svolta meteo: cosa può succedere dal 9 settembre

Dalle regioni settentrionali dell’Europa potrebbe infatti cominciare a scendere aria più fresca, diretta verso latitudini meridionali. Diversi modelli meteorologici ipotizzano, nella seconda metà della prossima settimana, un cambiamento della circolazione atmosferica sul Mediterraneo. Secondo le proiezioni riportate da iLMeteo.it, dopo mercoledì 9 l’alta pressione potrebbe addirittura cedere bruscamente sotto la spinta di correnti fredde di origine nord-atlantica. Sarebbe, finalmente, la fine del grande caldo.

L’arrivo delle correnti fredde e il rischio di temporali intensi

Il Mediterraneo si presenta a questo appuntamento dopo mesi caratterizzati da temperature molto elevate. Le sue acque hanno accumulato una notevole quantità di energia e l’arrivo improvviso di aria più fredda potrebbe generare contrasti atmosferici particolarmente marcati. Il risultato potrebbe essere un aumento del rischio di temporali intensi, nubifragi e fenomeni localmente estremi. Insomma, più che una lenta e ordinata chiusura della porta sull’estate, potrebbe verificarsi un vero e proprio cambio di scenario nel giro di pochi giorni. È ancora presto, però, per stabilire con precisione dove colpiranno le precipitazioni e quale sarà la loro intensità. A questa distanza temporale si tratta ancora di una tendenza, destinata a essere eventualmente confermata o modificata dai prossimi aggiornamenti meteorologici.

Foto copertina: ANSA/EPA/MATIAS BASUALDO | Due persone navigano in piedi su un paddleboard sul fiume Meno, durante un’ondata di calore, il 30 luglio 2026