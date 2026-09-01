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Frana sul Monviso, si teme un disperso: ricerche impossibili fino all’alba

01 Settembre 2026 - 23:36 Alba Romano
Monviso
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Un ammasso di detriti e polvere si è staccato dalla montagna verso il Rifugio Quintino Sella: un escursionista mancherebbe all'appello
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Una vasta frana si è staccata attorno alle 20 di martedì sera dal versante del Monviso, interessando l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il Soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica, ma per il momento non ha potuto intervenire per accertare direttamente l’eventuale presenza di persone coinvolte nella frana. Dalla montagna si è distaccata infatti una grande quantità di detriti e polvere, tale da impedire l’atterraggio dell’elicottero spedito da Torino dall’Azienda Zero Piemonte.

Le ricerche sospese per la notte

Secondo il Soccorso alpino, al Rifugio Quintino Sella è stato segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità straniera: sono in corso verifiche per accertarne la posizione e l’eventuale collegamento con l’evento franoso. Per il momento però le squadre di soccorso hanno dovuto sospendere le operazioni dirette, mantenendo un presidio di monitoraggio in attesa di condizioni più sicure. Le ricerche riprenderanno alle prime luci dell’alba, quando sarà possibile valutare l’estensione del crollo, verificare eventuali danni al rifugio e ai tratti di sentiero interessati e l’eventuale presenza di persone coinvolte nella frana.

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