«Venite, ho picchiato mamma. Forse è morta». Dramma a Centocelle, 16enne uccide la madre

Il giovane ha avvisato il 112 e ha atteso gli agenti, sporco di sangue, davanti all'ingresso di casa. I vicini a Il Messaggero: «Erano quasi invisibili, mai un problema»

Un dramma silenzioso si è consumato nell’ultima domenica di agosto in un appartamento al primo piano a Centocelle, nella periferia est di Roma. A dare l’allarme intorno alle 14.30, secondo quanto ricostruito oggi da Il Messaggero, è stato lo stesso aggressore, Federico (nome di fantasia), 16 anni compiuti a inizio mese: «Venite, ho picchiato mia madre, forse è morta». All’arrivo della polizia, il giovane era seduto sul pavimento all’ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue.

La madre, che il quotidiano chiama come Silvia (50 anni a dicembre), è stata colpita dal figlio a mani nude ed è caduta a terra. Non è ancora chiaro se ha battuto la testa o è stata colpita con un oggetto, dettaglio che chiarirà l’autopsia. Trasportata d’urgenza al policlinico di Tor Vergata ancora in vita, è morta nel giro di poche ore. Il 16enne si trova ora piantonato nel reparto di Psichiatria del policlinico Umberto I. Sarà interrogato dalla Procura per i minorenni alla presenza di psicologi.

«Quasi degli invisibili». Mai urla o litigi

Nel quartiere regna lo sgomento. Nessuno tra i condomini aveva avvertito urla o litigi. «Si sono trasferiti qui al più tardi tre anni fa», ha raccontato al quotidiano una vicina dal balcone, provando a spiegare l’invisibilità di certi disagi. «Erano quasi degli invisibili. Lei la conoscevo, è capitato che parlassimo, non aveva più il marito, scomparso anni fa, e con il figlio era venuta ad abitare qui. Una donna molto dignitosa che lavorava come dog-sitter o come badante. Si dava sempre molto da fare, mi ricordo anche la tenacia con cui per un periodo ha affrontato una malattia, e il figlio andava a scuola, sì, era taciturno e silenzioso ma non credevamo che avesse dei problemi e chissà come avrebbero potuto affrontarli».

Anche al piano superiore la sorpresa è totale: «Se ci fossimo accorti di qualcosa, avremmo dato l’allarme ma non ce n’era stato mai il bisogno», ha spiegato una residente a Il Messaggero. I rilievi della Scientifica si sono protratti per ore nell’appartamento ora posto sotto sequestro, lasciando l’intero palazzo nel disorientamento più completo. «Mi hanno detto che c’era molto sangue. Io stavo dormendo quando è accaduto, ho capito soltanto dopo e non riuscivo a crederci», ha riferito al quotidiano il vicino di pianerottolo.