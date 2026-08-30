«Guarda questa mossa di Taekwondo». Operaio della Ferrero Alba colpisce il collega. L’azienda lo licenzia e il Tribunale gli dà torto
Un dimostrazione non richiesta di arti marziali tra le linee di confezionamento è costata il posto di lavoro a un operaio dello storico stabilimento Ferrero di Alba. L’uomo, appassionato ed esperto di Taekwondo, è stato licenziato in tronco dopo aver colpito un collega per mostrargli la propria abilità. Il Tribunale del Lavoro di Asti ha confermato la legittimità del provvedimento aziendale, condannando il lavoratore anche al pagamento di circa 8.000 euro di spese legali.
I fatti nello stabilimento di Alba
L’episodio risale alla fine di aprile del 2025. Verso la conclusione del turno di lavoro nel reparto dedicato alla Linea Kinder l’operaio si è rivolto improvvisamente al compagno di banco esclamando: «Dai, ti faccio vedere una mossa di Taekwondo». Senza attendere il consenso dell’interlocutore, l’uomo gli ha sferrato due colpi diretti all’addome, ferendolo. Nel mese di maggio la Ferrero ha avviato la contestazione disciplinare, sfociata a inizio giugno nel licenziamento per giusta causa. L’azienda ha motivato la scelta sottolineando «l’estrema gravità del comportamento», tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia.
La sentenza del Tribunale di Asti
L’operaio ha impugnato il licenziamento sostenendo la sproporzione della sanzione e l’assenza di precedenti disciplinari. Il giudice del Lavoro Ivana Lo Bello ha rigettato il ricorso su tutta la linea. Questo perché la condotta è idonea a incrinare la fiducia della società sulla capacità del dipendente di rispettare l’integrità fisica e morale dei colleghi. Il fatto che si trattasse della prima infrazione per il giudice non attenua la gravità dell’atto, che ha minato la serenità del contesto lavorativo e il regolare svolgimento dell’attività produttiva.
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(in copertina foto di Nguyen Hung su Unsplash)