Brindisi, si addormenta in auto e si risveglia in mare: il salvataggio in extremis dal finestrino

La macchina ha iniziato a muoversi senza che lui se ne accorgesse. Salvifico l'intervento dei vigili del fuoco

Un turista tedesco ha rischiato di rimanere intrappolato nella propria auto dopo che la vettura, parcheggiata a bordo strada, si è messa in movimento ed è finita in mare. È successo nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto a Torre Canne, sul litorale di Fasano, vicino Brindisi.

L’auto partita mentre dormiva

L’uomo si era fermato con la sua Skoda Station Wagon per riposarsi e, secondo le prime ricostruzioni, ci stava dormendo dentro quando l’auto avrebbe iniziato a muoversi autonomamente. La vettura ha percorso il tratto che separava la strada dalla battigia, arrivando fino in acqua. Le cause sono ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio c’è un possibile problema al sistema frenante o al freno di stazionamento.

L’uscita dal finestrino

Il momento più rischioso è arrivato quando la Skoda ha cominciato a essere sommersa. Il turista, ancora all’interno della macchina, è riuscito ad aprire un finestrino e a uscire dalla vettura poco prima che l’acqua la ricoprisse quasi completamente. L’uomo è riuscito quindi a mettersi in salvo senza riportare, secondo le prime informazioni, conseguenze. L’allarme ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco, compresi i sommozzatori del Comando provinciale di Brindisi, insieme alla Guardia Costiera di Savelletri. Una volta verificato che il conducente fosse fuori pericolo, i soccorritori si sono concentrati sul recupero della vettura. La Skoda è stata tirata fuori dall’acqua e riportata sulla terraferma e l’area è stata messa in sicurezza.