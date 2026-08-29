«Avvisai subito i medici che mia figlia Anna Rosa non era stata vaccinata»

A La Verità parla la mamma della piccola di 4 anni morta per difterite a Palermo. Sono otto i camici bianchi indagati

«Quando ho fatto il primo accesso in ospedale, il 13 agosto, ho dichiarato subito che mia figlia non aveva fatto nessun vaccino». Queste le parole a La Verità di Manuela Maggio, la mamma della piccola Anna Rosa, la bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite a Palermo. Stando a quanto riferito dalla famiglia, l’informazione sulla mancata vaccinazione figurava già nel referto di dimissione del Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello del 13 agosto, dove la bambina era stata diagnosticata con stato febbrile e tonsillite. A seguito del peggioramento dei sintomi nei giorni successivi, la piccola è stata nuovamente ricoverata, trasferita all’Ospedale dei Bambini per interventi chirurgici e infine condotta in Terapia Intensiva al Civico, dove è deceduta il 19 agosto.

Otto i medici indagati

Giovedì 28 agosto la Procura di Palermo ha iscritto otto medici nel registro degli indagati per la morte della bambina, affiancandoli ai genitori, Salvatore Bartolotta e Manuela Maggio (inizialmente indagati per omicidio colposo per la mancata vaccinazione della figlia). La procura, anche in base all’esposto presentato dai genitori della piccola, deve verificare se vi siano stati ritardi o errori nei trattamenti somministrati nei tre nosocomi.

L’iscrizione dei sanitari rappresenta un atto dovuto per consentire loro di nominare consulenti di parte in vista dell’autopsia, svolta presso l’istituto di Medicina Legale del Policlinico “Paolo Giaccone”. Durante l’esame, durato circa tre ore, sono stati prelevati organi e campioni per analisi microbiologiche al fine di determinare le cause precise del decesso. Si attendono i risultati nelle prossime ore.

Fonti vicine alla famiglia riferiscono al quotidiano che sia i genitori sia i quattro fratelli della bambina risultano regolarmente vaccinati. Nel frattempo, il cugino della piccola, anch’esso di 4 anni e risultato positivo alla difterite ma già sottoposto a vaccinazione, è stato dimesso dall’ospedale dopo un decorso clinico lieve.