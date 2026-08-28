Ranucci fuori da Report, la conduzione va a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi: chi sono i due giornalisti

La decisione dell'azienda dopo l'inchiesta sull'attentato ai danni del conduttore. A Ranucci sono state offerte tre alternative: ecco quali

Report cambia conduzione. Dalla prossima stagione il programma di Rai 3 sarà affidato a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi giornalisti professionisti risultati vincitori della selezione indetta dalla Rai. La scelta segna un cambio di formula per uno degli appuntamenti di punta dell’approfondimento del Servizio pubblico, che per la prossima stagione punterà quindi su una conduzione a due. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per Report, dopo l’inchiesta della Procura di Roma sull’attentato ai danni del conduttore Sigfrido Ranucci e il coinvolgimento di Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell’azione dinamitarda.

L’annuncio della Rai

A comunicare la novità è la stessa Rai. «Riteniamo che il valore del giornalismo d’inchiesta, da sempre elemento distintivo dell’offerta informativa del Servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell’autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un’imparzialità rigorosa possono assicurare», dichiara l’azienda in una nota.

Le tre opzioni offerte a Ranucci

«Nell’ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l’Azienda ha inoltre sottoposto a Sigfrido Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l’esperienza maturata in Rai, nell’ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell’Azienda», fanno sapere da Viale Mazzini. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, le tre opzioni sarebbero vicedirettore ad personam, un incarico a Rainews o al Tg3, oppure un ufficio di corrispondenza.

Chi è Giulia Presutti

Giulia Presutti, classe 1990, è giornalista professionista e inviata di Report, dove lavora dal giugno 2018. Il suo percorso è iniziato alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, dopo la quale ha svolto uno stage a RaiNews24. Ha poi lavorato come redattrice per Nemo – Nessuno escluso su Rai2 e successivamente a Londra per NBC News. Nel 2016 è stata finalista al Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo con Un tratto della tratta, un’inchiesta dedicata alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di esseri umani. Negli anni ha consolidato la sua esperienza nel giornalismo d’inchiesta e nel lavoro sul campo. Nella selezione Rai è risultata prima classificata. Figlia d’arte, ha seguito le orme del padre Piercarlo Presutti, storico responsabile della redazione sportiva dell’Ansa.

Chi è Daniele Piervincenzi

Anche Daniele Piervincenzi, vincitore del concorso Rai, vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo d’inchiesta. Nel corso della sua carriera è stato inviato e conduttore di programmi come Nemo – Nessuno escluso e Popolo Sovrano, raccontando temi legati alla criminalità, alle periferie, alle questioni sociali e alle diverse realtà del territorio. Nel 2017, durante un’inchiesta per Nemo a Ostia, fu aggredito da Roberto Spada insieme all’operatore Edoardo Anselmi.