Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
ATTUALITÀBarCagliariCarovitaRistorantiSardegnaTurismo

«Siamo un ristorante, non un bar», lo sfogo di una ristoratrice di Cagliari contro i turisti al risparmio: «Ordinano due spritz e un antipasto da dividere»

30 Agosto 2026 - 18:56 Cecilia Dardana
ristorante l'oca bianca cagliari turisti
ristorante l'oca bianca cagliari turisti
La denuncia di Pamela Solinas, titolare de L'Oca Bianca: presenze in aumento, ma gli scontrini crollano. Gli effetti del turismo mordi e fuggi e del boom di affitti brevi sull'estate sarda
Google Preferred Site

«In quattro magari prendono due pizze e un’insalata e quella è la loro cena». È con questo esempio emblematico che Pamela Solinas, titolare del ristorante-pizzeria L’Oca Bianca di Cagliari, denuncia il paradosso dell’estate 2026: le presenze turistiche aumentano, ma la spesa destinata al cibo crolla vertiginosamente. Una tendenza al risparmio che ha segnato soprattutto il mese di agosto, spingendo le famiglie o i gruppi di amici a tagliare drasticamente sui consumi con importanti conseguenze per tutti gli attori del mondo della ristorazione.

«I clienti consumano decisamente meno»

Solinas racconta a La Nuova Sardegna che «quest’anno i clienti consumano decisamente meno», evidenziando una modalità di stare a tavola del tutto inedita rispetto al passato. «Capita che un tavolo da quattro persone non arrivi neanche a ordinare una portata a testa», rincara la titolare. Sempre più diffuso è anche il consumo frettoloso. «C’è molto più “mordi e fuggi”», sottolinea la ristoratrice. Un atteggiamento che impoverisce la tipica esperienza della cena e penalizza le bevande di valore: «Quest’anno abbiamo avuto un calo importante nelle vendite» per quanto riguarda il vino, spinto ai margini da ordinazioni rapide e senza fronzoli.

Il caso di due turista polacche

Il clima di contrazione dei consumi sfocia spesso in situazioni limite all’interno del locale. Solinas ha raccontato a La Nuova Sardegna il caso di due turiste polacche che si sono sedute al tavolo pretendendo di ordinare esclusivamente «due spritz e un antipasto da nove euro da dividere». Di fronte a questa richiesta, la titolare ha scelto di invitare le clienti ad andarsene, rivendicando l’identità della propria attività: «Siamo un ristorante, non un bar, e abbiamo i costi di un ristorante».

La rotazione dei coperti

In questo modo una sala piena non è più garanzia di incasso. Per provare a pareggiare i bilanci con gli anni precedenti, i gestori si vedono costretti ad accelerare la rotazione dei coperti, con tutte le difficoltà del caso: «Preferirei fare qualche coperto in meno ma con consumi normali», ammette la titolare de L’Oca Bianca. Tra i fattori che incidono sul calo degli scontrini c’è anche il mutato stile di viaggio promosso dal boom degli affitti brevi. «Molti vanno al supermercato, comprano in gastronomia o prendono qualcosa da asporto» per consumare i pasti direttamente in appartamento o nelle stanze dei B&B. Un cambio di rotta che, secondo la ristoratrice, impone alle istituzioni locali una revisione del modello di promozione dell’isola: «Bisognerebbe anche chiedersi quale clientela vogliamo portare e con quale capacità di spesa».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Piervincenzi: «Iniziai con la Gruber, poi me ne andai. La Rai? C’è un filtro»

2.

Parla Ranucci dopo il cambio di conduzione: «Al mio posto due persone che mortificano chi ha fatto la storia di Report»

3.

L’ultimo show di Ranucci: «Ecco perché non ho denunciato Lavitola». Cosa farà nei prossimi giorni

4.

Brindisi, si addormenta in auto e si risveglia in mare: il salvataggio in extremis dal finestrino

5.

«Avvisai subito i medici che mia figlia Anna Rosa non era stata vaccinata»

leggi anche
Wizzair volo
ATTUALITÀ

Mykonos, Wizz Air lascia a terra 39 turisti, l’odissea al rientro per Roma: «Esausti e senza soldi»

Di Chiara Pancari
Mika borseggiatore venezia infarto
ATTUALITÀ

Venezia, scippa due anziani ma muore d’infarto: la fine di Mika, lo storico borseggiatore di turisti

Di Olga Colombano
Ivanka Trump e Jared Kushner
ATTUALITÀ

Ivanka Trump e Jared Kushner in vacanza in Costa Smeralda: Porto Cervo blindata per la figlia del presidente Usa

Di Olga Colombano
volo bologna malaga bloccato
ATTUALITÀ

«Dieci ore chiusi in aereo senza cibo, arrivato anche il 118»: l’odissea del volo Bologna-Malaga e la replica di Ryanair

Di Cecilia Dardana