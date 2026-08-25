Ivanka Trump e Jared Kushner in vacanza in Costa Smeralda: Porto Cervo blindata per la figlia del presidente Usa

La figlia del presidente americano avrebbe scelto la Gallura dopo il soggiorno in Sicilia. La visita all'ambasciatore Usa in Italia

Ivanka Trump, la figlia di Donald Trump, ha scelto la Costa Smeralda per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme al marito, il finanziere Jared Kushner, e ai loro due figli. A confermare, almeno in parte, la presenza della famiglia in Sardegna è stato l‘ambasciatore statunitense in Italia Tilman J. Fertitta, che da alcuni giorni si trova a Porto Cervo a bordo del suo yacht Boardwalk. La figlia del presidente americano rientra tra le personalità internazionali per le quali sono previste misure di sicurezza particolari e, proprio per questo, sono stati predisposti controlli rafforzati nella zona.

Dalla Sicilia alla Sardegna

Ivanka Trump è già stata in Italia nelle scorse settimane. Prima di raggiungere la Sardegna ha trascorso alcuni giorni in Sicilia, condividendo sui social alcune fotografie della vacanza con la famiglia nel centro di Taormina. È arrivata a bordo del proprio yacht e ha partecipato anche al Google Camp organizzato al Verdura Resort di Sciacca. Ora, secondo le indiscrezioni, avrebbe raggiunto la Gallura, dove avrebbe programmato alcune escursioni nell’Arcipelago di La Maddalena e alcune uscite serali a Porto Cervo. Anche se non filtrano informazioni ufficiali sugli spostamenti di Ivanka, proprio per evitare di compromettere le misure di sicurezza.

Le parole dell’ambasciatore Usa in Italia

La sua presenza è stata confermata proprio da Fertitta, che ha raccontato di aver accolto Ivanka e Kushner a bordo del Boardwalk, ormeggiato nella banchina del Porto Vecchio. Lo yacht dell’ambasciatore è arrivato in Sardegna nell’ambito del Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour, organizzato per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana. «Non posso confermarlo, ma non credo sia un segreto e non credo cerchino di nascondersi», ha detto Fertitta. L’ambasciatore ha poi raccontato di non essere stato informato in anticipo della visita. «Io non ne sapevo nulla finché qualcuno non me l’ha detto», ha spiegato, aggiungendo che la famiglia Trump «è venuta qui a bordo a bere qualcosa».

Le misure di sicurezza a Porto Cervo

A Porto Cervo sono già stati scattati diversi controlli di sicurezza. Sono stati effettuati sopralluoghi, in particolare all’interno e nell’area circostante il ristorante Langosteria, sul vecchio molo. Durante la permanenza della famiglia Trump, inoltre, nessuna imbarcazione potrà attraccare in città. In più, sono state effettuate verifiche anche sulle persone presenti negli hotel e nelle altre strutture ricettive della zona.