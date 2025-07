La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Si tratta di un fotomontaggio, realizzato da ignoti per associare una giovanissima figlia del Presidente americano al caso Epstein

Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein. Alcuni di questi coinvolgono anche la figlia Ivanka, in questo caso ritratta giovanissima insieme al padre e accanto a Epstein. Lo scatto, in realtà, è un falso.

Per chi ha fretta

Nonostante la bassa risoluzione, l’immagine presenta differenze evidenti nelle luci e nei colori tra i soggetti ritratti.

La figura di Epstein, infatti, è stata aggiunta digitalmente.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione della falsa foto:

In realtà, Epstein è stato aggiunto digitalmente utilizzando un programma di fotoritocco. La foto originale è facilmente rintracciabile su GettyImages.

Conclusioni

La fotografia che mostra Epstein accanto a Donald Trump, mentre quest’ultimo bacia la figlia Ivanka, è un fotomontaggio.

