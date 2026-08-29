Report, spunta una foto della nuova conduttrice nel ristorante di Lavitola

Il quotidiano Domani pubblica uno scatto di Giulia Presutti al locale "Cefalù"

Una fotografia scattata nel ristorante romano di Valter Lavitola aggiunge un nuovo elemento alle polemiche che stanno travolgendo il programma tv Report. Nell’immagine, pubblicata dal quotidiano Domani, compare infatti Giulia Presutti, la giornalista scelta dalla Rai insieme a Daniele Piervincenzi per sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma d’inchiesta di Rai 3.

La foto pubblicata su Domani

Nella foto, Giulia Presutti è seduta a un tavolo in compagnia di due amiche, davanti a vino e ostriche. La fotografia documenta la sua presenza nel locale, ma non consente di stabilire l’esistenza di un’amicizia o di una frequentazione personale con Lavitola. Nelle ricostruzioni pubblicate non vengono inoltre precisati la data dello scatto né il motivo per cui la giornalista avesse scelto quel ristorante.

Cosa sta succedendo nella redazione di Report

La pubblicazione della fotografia sul Domani arriva a poche ore dall’annuncio con cui la Rai ha affidato la prossima stagione di Report a Presutti e Piervincenzi. L’azienda ha presentato la scelta come l’inizio di una «nuova fase» per la trasmissione, sottolineando che entrambi i giornalisti sono risultati vincitori della selezione Rai per professionisti. Presutti lavora già da anni come inviata del programma ed è risultata prima classificata nel concorso.

La decisione ha però provocato una durissima reazione della redazione. Gli inviati hanno definito la proposta «completamente irricevibile», contestando sia il metodo seguito dall’azienda sia la scelta di due figure che, a loro giudizio, non rappresenterebbero «la storia e i valori di Report». Una parte consistente della squadra ha minacciato di lasciare in blocco il programma qualora la Rai non tornasse sui propri passi.

Secondo quanto riferito da Domani, alcuni colleghi rimproverano inoltre a Presutti di non averli informati delle trattative con i vertici Rai, nonostante nelle settimane precedenti fosse stata tra le persone più ferme nel difendere Ranucci.