Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Inviato del Tg1 scova in Camerun e intervista Gomes Tavares, indagato per attentato a Rannucci – Il video

27 Agosto 2026 - 22:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2026 Inviato del tg1 scova in Camerun e dopo giorni di ricerche in Africa Intervista in corsivo Gomes Tavares, factotum di Lavitola, indagato per l’attentato a Ranucci. L’intervista al tg1 questa sera alle 20: “lavitola resisti ed esci presto”, “sì Walter è mio socio” “conosco alcuni degli arrestati per l’attentato ma della bomba non parlo”, “non sono latitante e se volessi scappare andrei in Russia dove conosco e dove nessuno potrebbe chiedere estradizione”. “ tornerò in italia per parlare con i magistrati”, “le parole di Lavitola? Ognuno è responsabile di quello che dice e che fa”. Courtesy: Tg1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’idea di Vannacci: finanziare il welfare con la tassa (o meglio multa) sulle bestemmie

2.

Le lettera a Mattarella di giuristi e docenti contro il programma di Vannacci: «Vuole cancellare le conquiste politiche e sociali»

3.

Tajani gela Salvini sugli extraprofitti: «Una parolaccia che sa di Unione Sovietica, sono contrarissimo»

4.

Vannacci teme il «circolo vizioso» dei nuovi italiani che votano, ma il programma di Futuro Nazionale lo alimenterebbe

5.

Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre: in arrivo nuovi aiuti in base al reddito