Inviato del Tg1 scova in Camerun e intervista Gomes Tavares, indagato per attentato a Rannucci – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2026 Inviato del tg1 scova in Camerun e dopo giorni di ricerche in Africa Intervista in corsivo Gomes Tavares, factotum di Lavitola, indagato per l’attentato a Ranucci. L’intervista al tg1 questa sera alle 20: “lavitola resisti ed esci presto”, “sì Walter è mio socio” “conosco alcuni degli arrestati per l’attentato ma della bomba non parlo”, “non sono latitante e se volessi scappare andrei in Russia dove conosco e dove nessuno potrebbe chiedere estradizione”. “ tornerò in italia per parlare con i magistrati”, “le parole di Lavitola? Ognuno è responsabile di quello che dice e che fa”. Courtesy: Tg1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev