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Ubriaco sfonda il portone e si mette sul divano, ma non è casa sua: coppia trova uno sconosciuto in salotto

30 Agosto 2026 - 20:01 Cecilia Dardana
ubriaco divano ancona
ubriaco divano ancona
L'episodio ad Ancona. Un 30enne ha danneggiato la porta d'ingresso ed è entrato in casa a mezzanotte e mezza. Agli agenti ha spiegato di aver bevuto qualche birra, ma quando gli hanno chiesto l'indirizzo reale non ha saputo rispondere
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Una coppia di Ancona si è ritrovata a mezzanotte e mezza uno sconosciuto accomodato sul divano di casa, entrato nel soggiorno dopo aver forzato e danneggiato la porta d’ingresso. L’episodio è avvenuto nel quartiere Brecce Bianche, dove l’intruso, un 30enne di origini tunisine, ha provato a giustificarsi davanti alla Polizia sostenendo di aver scambiato l’abitazione per la propria: «Ho bevuto qualche birra, pensavo di essere a casa mia». Peccato che, quando gli agenti gli hanno chiesto dove risiedesse davvero, non sia stato in grado di fornire alcun indirizzo.

L’uomo in stato di alterazione

Alla vista dell’uomo in salotto, i proprietari hanno subito allertato il 112. Gli agenti delle Volanti sono arrivati nell’appartamento trovando il 30enne ancora seduto sul divano in evidente stato di alterazione alcolica. I poliziotti lo hanno fatto uscire dall’abitazione e scortato negli uffici della Questura per procedere con l’identificazione.

«Ho bevuto qualche birra», ma dimentica la via di casa

Di fronte agli agenti, il 30enne ha provato a ridimensionare l’accaduto spiegando di aver bevuto qualche birra di troppo e di essersi sbagliato, scambiando quell’appartamento per la propria abitazione. La giustificazione è però crollata alla domanda successiva dei poliziotti: quando gli è stato chiesto dove risiedesse realmente, il giovane non è stato in grado di fornire alcun indirizzo. Verificati i segni di effrazione rimasti sulla porta e la dinamica dell’episodio, è scattata per il 30enne una denuncia a piede libero per violazione di domicilio aggravata.

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