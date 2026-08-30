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Lutto per Francesca Neri, il compagno Silvano Loia morto annegato nelle acque di Montalto di Castro

30 Agosto 2026 - 11:58 Alba Romano
francesca neri
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Il manager di Rai Way aveva 52 anni. Non vedendolo tornare a riva gli amici hanno chiamato i soccorsi: dopo ore di ricerche la tragica scoperta
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Silvano Loia, manager di Rai Way di 52 anni e compagno dell’attrice Francesca Neri, è la vittima dell’annegamento avvenuto lungo ieri nel litorale viterbese, tra Tarquinia e Montalto di Castro. L’allarme è scattato intorno alle 11 sulla spiaggia di Sant’Agostino, quando gli amici, non vedendolo rientrare da un bagno in mare, hanno allertato i soccorsi.

Dopo ore di ricerche il tragico ritrovamento

Le ricerche hanno visto l’impiego di una motovedetta della Capitaneria di Porto, un elicottero, oltre a un natante e una moto d’acqua dei Vigili del Fuoco. Il corpo senza vita del cinquantaduenne è stato individuato soltanto verso le 19, a poca distanza dalla riva di Montalto di Castro.

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