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Addio a Franco Fontana, morto a 92 anni il maestro della fotografia e delle geometrie del colore

29 Agosto 2026 - 16:41 Alba Romano
franco fontana fotografo
franco fontana fotografo
Nella sua lunga carriera ha esposto in oltre 400 mostre in tutto il mondo, rivoluzionando il linguaggio visivo con la sua capacità di trasformare i paesaggi in pure forme geometriche
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È morto a 92 anni nella sua Modena Franco Fontana, tra i più grandi interpreti della fotografia italiana e internazionale. Nato nella frazione di Cognento il 9 dicembre 1933, Fontana lascia un’eredità visiva immensa: le sue opere figurano nelle collezioni di oltre cinquanta musei in tutto il mondo, sono state al centro di più di 400 mostre e sono state celebrate in circa 70 volumi monografici.

Dalle campiture al successo di “Skyline”

Fin dagli anni Settanta, Fontana ha sviluppato un linguaggio visivo unico e immediatamente riconoscibile, incentrato sulla ricerca dell’essenzialità e sull’uso audace delle campiture di colore. Attraverso il suo obiettivo, i paesaggi naturali e urbani hanno perso la mera funzione descrittiva per trasformarsi in composizioni astratte, campiture piatte e campioni di forme quasi geometriche. La consacrazione internazionale è arrivata nel 1978 con la pubblicazione della storica monografia Skyline, che ha ridefinito i canoni della fotografia a colori.

La pubblicità, l’insegnamento e i riconoscimenti

Il suo talento lo ha portato a firmare importanti campagne pubblicitarie per grandi marchi industriali e della moda — tra cui Fiat, Volkswagen, Ferrovie dello Stato, Sony, Volvo, Versace, Canon, Kodak, Snam e Robe di Kappa — oltre a collaborare con prestigiose testate internazionali come Time-Life, Vogue Usa, Vogue France, Frankfurter Allgemeine, Times, Il Venerdì di Repubblica e Sette. Autore eclettico e generoso, nel 1999 ha persino insegnato fotografia ai bambini delle scuole elementari di New York per conto del CRAF e del Solomon R. Guggenheim Museum. Tra i numerosi premi ricevuti spicca la laurea honoris causa in Design conferitagli nel 2006 dal Politecnico di Torino.

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