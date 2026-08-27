Alessandra Mussolini è la nuova opinionista di Uomini e Donne: la scelta di Maria De Filippi

L'annuncio è arrivato durante le registrazioni della nuova stagione del programma di Maria De Filippi

Alessandra Mussolini entra nel cast di Uomini e Donne come nuova opinionista. L’annuncio è arrivato durante le registrazioni della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, con una presentazione costruita come un piccolo gioco per Tina Cipollari e Gianni Sperti, chiamati a indovinare l’identità della nuova collega.

L’annuncio di Maria De Filippi

A dare gli indizi è stata la stessa De Filippi, partendo da alcuni episodi della vita privata della Mussolini. La conduttrice ha raccontato della sua passione per il fai da te e per l’elettricità, compreso un episodio avvenuto in aeroporto, quando avrebbe rischiato di essere arrestata dopo aver messo in valigia una chiave inglese. Tra gli altri indizi anche un curioso incidente in una vasca idromassaggio e il racconto del primo bacio, definito tutt’altro che piacevole.

Mussolini si aggiunge a Tina Cipollari e Gianni Sperti

L’ingresso di Mussolini non comporterà l’uscita di Tinì Cansino, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi. La nuova opinionista si aggiunge infatti al gruppo già composto da Tina Cipollari e Gianni Sperti. La scelta rappresenta una novità significativa per il programma pomeridiano di Canale 5, con Mussolini chiamata a portare in studio la propria personalità e il proprio stile all’interno delle dinamiche del programma.