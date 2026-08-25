Fedez e Giulia Honegger al canile di Olbia: donano cibo e portano a passeggio i cani – Il video

Il rapper e la compagna hanno comprato diversi sacchi di crocchette per cani e li hanno consegnati al rifugio "I fratelli minori"

Prima hanno comprato sacchi di crocchette e altri beni destinati agli animali. Poi Fedez e Giulia Honegger hanno raggiunto il rifugio “I Fratelli Minori” della Lida di Olbia: hanno consegnato il cibo, hanno visitato i box, hanno conosciuto i cani ospitati nella struttura e ne hanno portati alcuni a passeggio.

La visita è avvenuta lunedì 24 agosto ed è stata raccontata sui social dalla sezione olbiese della Lega italiana dei diritti dell’animale e dallo stesso rapper. Le immagini mostrano Fedez e la compagna all’interno del rifugio e con i guinzagli in mano, mentre accompagnano alcuni degli animali fuori dai box. La coppia avrebbe trascorso diverse ore insieme ai volontari.

«Oggi al rifugio non sono venuti a trovarci “i personaggi famosi”. Sono venuti a trovarci Federico e Giulia», ha scritto l’associazione nel messaggio pubblicato su Facebook. Secondo il racconto dei volontari, i due hanno voluto girare tra i box, ascoltare le storie degli animali e avvicinarsi anche ai cani con le situazioni più difficili.

I cani di Fedez

L’attenzione per gli animali fa parte anche della vita privata di Fedez, che vive con due cani spesso protagonisti dei suoi contenuti sui social. Il primo è Silvio, un golden retriever arrivato nel 2024; nel marzo 2026 si è aggiunto Maurizio, un piccolo chihuahua adottato insieme a Giulia Honegger. I due animali hanno accompagnato la coppia anche durante le vacanze estive in Sardegna.

Gli altri vip al canile

La presenza della coppia ha acceso i riflettori sull’attività quotidiana del rifugio, che si occupa degli animali abbandonati e cerca per loro una nuova famiglia. La Lida di Olbia aveva già ricevuto durante l’estate la visita di Elisabetta Canalis e Caterina Murino.

Nel ringraziamento rivolto a Fedez e Giulia Honegger, i volontari hanno spiegato che il loro aiuto non è servito soltanto a riempire le ciotole, ma anche a far sentire meno sola l’associazione nel lavoro svolto ogni giorno per gli animali del rifugio.