Chiara Ferragni nel cast del film Prime Video “Come distruggere l’ex”: cosa sappiamo sul suo debutto da attrice

In corso le riprese della commedia cui partecipa anche l'influencer 39enne: di cosa parla e cosa farà Chiara

Diversificare è un must anche per Chiara Ferragni, specie dopo che l’inchiesta del Pandoro-gate ha fatto calare i suoi affari da influencer. E così presto la 39enne imprenditrice sbarcherà al cinema, o più propriamente sul “cinema di casa” delle piattaforme. C’è anche il suo nome infatti nel cast del film “Come distruggere l’ex” prodotto da Amazon Prime Video. Lo ha confermato la stessa produzione, specificando che le riprese del film sono attualmente in corso. Certo Ferragni aveva già avuto modo di cimentarsi col mondo delle piattaforme con la partecipazione prima alla celebre serie “The Ferragnez” dedicata alla sua love story con Fedez, poi finita, e poi nel doc “Chiara Ferragni – Unposted”. Ora però l’influencer pare chiamata a una vera prova da attrice.

Di cosa parla il film

“Come distruggere l’ex”, le cui riprese sono in corso, è una commedia romantica diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Valeria Montebello, Greta Scicchitano e Alessio Maria Federici, con protagonisti Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini. Secondo quanto anticipato dalla produzione, la storia è quella di Miriam (Scarano), una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l’amore sia una formula matematica. Quando il compagno la lascia all’improvviso dopo sette anni insieme, Miriam architetta la vendetta perfetta: manipolare i match dell’ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Ma tra sabotaggi sempre più assurdi, conseguenze impreviste e incontri inattesi, scoprirà che l’amore segue logiche che sfuggono a ogni calcolo. La commedia, coprodotta da Amazon Mgm Studios e da Roberto Sessa per Picomedia, sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video.

Il ruolo in commedia di Chiara Ferragni

Le riprese del film sono in corso e al momento non si conosce la data di uscita. Né il ruolo che spetterà a Chiara Ferragni. La presenza dell’imprenditrice digitale e influencer, anticipata dal portale Cinemotore, è stata però confermata all’Ansa dalla produzione. La commedia era stata annunciata alla presentazione dei palinsesti di Prime Video a luglio, ma la presenza di Ferragni era stata tenuta segreta, forse per motivi legati al contratto. Probabile che per saperne di più bisognerà aspettare il prossimo autunno.

Foto di copertina: Ansa/Epa – Quique Garcia