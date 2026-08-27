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Von Der Leyen: Draghi ha tracciato la strada, facciamo dell'Europa un continente che produce – Il video

27 Agosto 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Parigi, 26 agosto 2026 "Mario Draghi ha tracciato la strada. Sulla sua scia, la nostra ambizione è chiara: fare dell'Europa un continente che produce, investe e protegge. Per rimettere la capacità industriale al centro della nostra azione, per creare gli sbocchi di cui le imprese hanno bisogno per investire e per fare dell'apertura una scelta di potenza, fondata sulla reciprocità, sull'equità e sulla protezione dei nostri interessi." Così Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea, intervenuta al 'Rencontre des Entrepreneurs de France' a Parigi. Not for sale. Courtesy: Medef Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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