Lasciata a una settimana dalle nozze, lei festeggia lo stesso e la cerimonia diventa virale su TikTok: «Meglio che piangere a casa» – Il video
Il matrimonio non c’è stato, ma la festa sì. La 36enne Katherine Jones, imprenditrice di Liverpool, è stata lasciata dal compagno a soli sette giorni dalle nozze, dopo ben sei anni e mezzo di relazione. I preparativi, però, erano ormai conclusi. 18 mesi di organizzazione alle spalle, una location prenotata in Toscana, voli già acquistati dagli invitati e spese che non sarebbero state recuperate. Per questo, la sposa ha deciso di non cancellare tutto. È partita per l’Italia e ha reso quei tre giorni pensati per celebrare il matrimonio in una festa con la famiglia e gli amici.
L’organizzazione del matrimonio in Toscana
A fare da sfondo alla storia della 36enne è stata la Tenuta Mocajo, a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, scelta dalla coppia per il loro legame con l’Italia. Katherine, in particolare, ha anche un rapporto professionale con il Paese. La donna, infatti, è alla guida del Think Wine Group, società che importa vini italiani nel Regno Unito. Nel programma originario erano previste tre giornate e circa cinquanta invitati, dalla cena di benvenuto alla cerimonia, fino alla festa in piscina. Dopo la rottura, Katherine ha ridotto il gruppo agli amici e ai familiari dalla sua parte, ma ha deciso di mantenere il resto dei festeggiamenti.
Il video diventato virale
Niente cerimonia, quindi, ma abito bianco, cene, brindisi, balli e una festa in piscina a tema reggae. Katherine ha voluto accanto anche il fotografo che avrebbe dovuto documentare il matrimonio e ha scelto di vivere comunque l’esperienza per la quale aveva atteso così a lungo. Dopo i tre giorni in Toscana, ha poi proseguito il viaggio insieme alla madre in Costiera Amalfitana. La storia è diventata virale quando Katherine ha iniziato a raccontarla su TikTok.