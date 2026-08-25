Lasciata a una settimana dalle nozze, lei festeggia lo stesso e la cerimonia diventa virale su TikTok: «Meglio che piangere a casa» – Il video

La storia della 36enne Katherine Jones, una donna inglese che aveva deciso di festeggiare il proprio matrimonio in Toscana

Il matrimonio non c’è stato, ma la festa sì. La 36enne Katherine Jones, imprenditrice di Liverpool, è stata lasciata dal compagno a soli sette giorni dalle nozze, dopo ben sei anni e mezzo di relazione. I preparativi, però, erano ormai conclusi. 18 mesi di organizzazione alle spalle, una location prenotata in Toscana, voli già acquistati dagli invitati e spese che non sarebbero state recuperate. Per questo, la sposa ha deciso di non cancellare tutto. È partita per l’Italia e ha reso quei tre giorni pensati per celebrare il matrimonio in una festa con la famiglia e gli amici.

L’organizzazione del matrimonio in Toscana

A fare da sfondo alla storia della 36enne è stata la Tenuta Mocajo, a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, scelta dalla coppia per il loro legame con l’Italia. Katherine, in particolare, ha anche un rapporto professionale con il Paese. La donna, infatti, è alla guida del Think Wine Group, società che importa vini italiani nel Regno Unito. Nel programma originario erano previste tre giornate e circa cinquanta invitati, dalla cena di benvenuto alla cerimonia, fino alla festa in piscina. Dopo la rottura, Katherine ha ridotto il gruppo agli amici e ai familiari dalla sua parte, ma ha deciso di mantenere il resto dei festeggiamenti.

Il video diventato virale

Niente cerimonia, quindi, ma abito bianco, cene, brindisi, balli e una festa in piscina a tema reggae. Katherine ha voluto accanto anche il fotografo che avrebbe dovuto documentare il matrimonio e ha scelto di vivere comunque l’esperienza per la quale aveva atteso così a lungo. Dopo i tre giorni in Toscana, ha poi proseguito il viaggio insieme alla madre in Costiera Amalfitana. La storia è diventata virale quando Katherine ha iniziato a raccontarla su TikTok.