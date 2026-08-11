Ultime notizie Caldo recordColombiaImmigrazioneSigfrido Ranucci
SPORTCalcioCristiano RonaldoMatrimoniSocial media

Cristiano Ronaldo si è sposato con Georgina Rodríguez: la cerimonia «privata e intima» e le foto delle fedi

11 Agosto 2026 - 22:10 Alba Romano
cristiano ronaldo matrimonio
cristiano ronaldo matrimonio
Scatto essenziale sui social per annunciare le nozze civili a Cascais, in Portogallo, celebrate in forma riservata insieme ai cinque figli
Google Preferred Site

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono marito e moglie. Dopo settimane di indiscrezioni sulla data delle nozze, la conferma è arrivata direttamente dai social del calciatore, con una fotografia essenziale delle mani della coppia, una sopra l’altra, e le fedi in primo piano. A completare lo scatto, soltanto le iniziali «C❤️G». Nessun ritratto in abito nuziale e nessuna immagine della cerimonia. Ronaldo e Rodríguez hanno scelto di annunciare il matrimonio attraverso uno dei dettagli più simbolici del loro «sì».

Dove si sono sposati Ronaldo e Rodríguez

Le nozze si sono celebrate martedì 11 agosto a Cascais, in Portogallo, con una cerimonia civile descritta come «privata e intima». Alla celebrazione hanno partecipato anche i cinque figli della coppia. La notizia, riportata da People, mette fine alle numerose ipotesi circolate nelle ultime settimane sulla location e sulla data del matrimonio, da Madeira a una possibile celebrazione entro l’estate. Il fidanzamento era stato invece reso pubblico nell’agosto 2025 da Georgina, che aveva mostrato sui social l’importante anello ricevuto dal calciatore.

Articoli di SPORT più letti
1.

Maldini rompe il silenzio sulla Nazionale: «Malagò non è stato ai patti. Pirlo fatto fuori con un pretesto. Così avrei rifondato il calcio»

2.

È morto Livio Berruti, il campione olimpico a Roma nel 1960: chi era «l’angelo» dell’atletica

3.

Al via gli Europei di atletica di Birmingham, Italia da record con 130 atleti. Da Jacobs a Tamberi: le gare e dove vederle in tv e streaming

4.

Uefa e alleati in rivolta contro Infantino, ora lavorano ad altri tornei alternativi: «Tradita la fiducia con l’inganno». Cosa rischia il presidente della Fifa

5.

Sinner, il no a Cincinnati e come è cambiata la sua strategia dopo il malore al Roland Garros: perché quella agli Us Open sarà una sfida con la storia