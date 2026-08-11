Cristiano Ronaldo si è sposato con Georgina Rodríguez: la cerimonia «privata e intima» e le foto delle fedi

Scatto essenziale sui social per annunciare le nozze civili a Cascais, in Portogallo, celebrate in forma riservata insieme ai cinque figli

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono marito e moglie. Dopo settimane di indiscrezioni sulla data delle nozze, la conferma è arrivata direttamente dai social del calciatore, con una fotografia essenziale delle mani della coppia, una sopra l’altra, e le fedi in primo piano. A completare lo scatto, soltanto le iniziali «C❤️G». Nessun ritratto in abito nuziale e nessuna immagine della cerimonia. Ronaldo e Rodríguez hanno scelto di annunciare il matrimonio attraverso uno dei dettagli più simbolici del loro «sì».

Dove si sono sposati Ronaldo e Rodríguez

Le nozze si sono celebrate martedì 11 agosto a Cascais, in Portogallo, con una cerimonia civile descritta come «privata e intima». Alla celebrazione hanno partecipato anche i cinque figli della coppia. La notizia, riportata da People, mette fine alle numerose ipotesi circolate nelle ultime settimane sulla location e sulla data del matrimonio, da Madeira a una possibile celebrazione entro l’estate. Il fidanzamento era stato invece reso pubblico nell’agosto 2025 da Georgina, che aveva mostrato sui social l’importante anello ricevuto dal calciatore.