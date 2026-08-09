Al via gli Europei di atletica di Birmingham, Italia da record con 130 atleti. Da Jacobs a Tamberi: le gare e dove vederle in tv e streaming

«La squadra non è soltanto forte nei numeri, ma nella qualità»: parola di Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera

L’Italia dell’atletica riparte dal Regno Unito. Due anni dopo l’edizione di Roma, Birmigham apre le porte agli Europei di atletica. Allo stadio Olimpico della Capitale, gli azzurri furono protagonisti di una spedizione leggendaria, da cui tornarono a casa con 24 medaglie, di cui undici ori, nove argenti e quattro bronzi.

L’entusiasmo c’è, anche alla luce delle imprese dei giovani, tra cui soprattutto Kelly Doualla, ai Mondiali Under 20 di Eugene. Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, frena, definendo gli Europei di Roma «irripetibili. Andiamo a Birmingham con le giuste ambizioni. La squadra non è soltanto forte nei numeri, ma nella qualità. Andiamo nella tana del lupo, o del leone in questo caso. Sono sicuro che daremo battaglia a livello di squadra ed è quello che a me piace».

La spedizione più grande di sempre: 130 atlete e atleti

Gli Europei devono ancora cominciare e l’Italia ha già scritto un record: quella che è partita in direzione di Birmingham è la più grande spedizione di sempre, con 130 atlete e atleti: 69 uomini e 61 donne. Superato il primato di Roma 2024, quando gli azzurri convocati furono 116. L’ambizione, celata forse anche per scaramanzia, è di vincere il medagliere superando anche i padroni di casa della Gran Bretagna. Un’impresa non facile.

L’obiettivo (minimo) sarebbe quello di superare gli Europei del 1990, quando arrivarono 12 medaglie. Ma oggi l’atletica italiana gode di uno stato di salute migliore, con delle eccellenze globali che sono pronte a ritagliarsi uno spazio da protagonisti nell’evento più importante dell’anno, viste le assenze di Olimpiadi e Mondiali.

Da Marcell Jacobs a Nadia Batocletti: i protagonisti

La spedizione italiana ha gli occhi addosso. Due anni fa, a Roma, vinse il medagliere e sono molti quelli che vogliono confermarsi. In primis c’è Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri a Tokyo nel 2021. Il corridore non è mai stato così brillante negli ultimi anni e in stagione ha firmato il terzo tempo più basso di sempre nei 100 metri: 9″67, non valido per le statistiche per il troppo vento. Cerca il terzo oro europeo consecutivo: eguaglierebbe il record del sovietico Borzov e del britannico Christie. Un simbolo dell’atletica italiana presente agli Europei è senza dubbio Gianmarco Tamberi. Il marchigiano non è apparso in formissima, ma mai sottovalutare il campione olimpico di cinque anni fa. Nel salto in alto probabilmente avrà più possibilità di medaglia Matteo Sioli, che ha battuto Tamberi nei campionati italiani di atletica di fine luglio.

Molte speranze sono riposte anche sul campione mondiale Mattia Furlani, ostacolato però da un infortunio rimediato a maggio in Cina. Oltre a lui, la pedana potrebbe parlare italiano anche grazie a Andy Diaz, Andrea Dellavalle e Larissa Iapichino, fresca di record italiano nel salto in lungo strappato alla madre Fiona May.

Non ha vinto ori mondiali o olimpici, ma Nadia Batocletti è un’eccellenza nel mezzofondo, che siano 5mila o 10mila metri. Parte tra le favorite, per bissare i due ori degli Europei di Roma 2024. Nella marcia spazio invece agli olimpionici Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Nel getto del peso, fari puntati su Leonardo Fabbri, argento mondiale nel 2023 e bronzo un anno fa. Agli Europei di Roma vinse l’oro. C’è grande curiosità invece per la velocista Zaynab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri e candidata a un ruolo da protagonista nei 100. L’Italia sarà inoltre presente in tutte e sei le staffette, compresa la nuova 4×100 mista, destinata a entrare nel programma olimpico di Los Angeles 2028.

Dove vedere gli Europei di atletica in tv e streaming

Le gare degli Europei 2026 di atletica sono trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai e via satellite sui canali Sky Sport. In streaming saranno visibili su RaiPlay, Sky Go e NOW e sui canali Eurosport, disponibili su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.