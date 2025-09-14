Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Mondiali di atletica, qualificazioni da incubo per Gianmarco Tamberi: fuori alla seconda misura – I risultati

14 Settembre 2025 - 13:16 Ugo Milano
mondiali tokyo gianmarco tamberi
Finisce al primo turno il sogno mondiale di Tamberi, dopo una stagione da incubo

Appena iniziata, è già finita l’avventura di Gianmarco Tamberi nella “sua” Tokyo. L’atleta azzurro, dopo aver passato in scioltezza la prima misura, non è riuscito a superare il 2.21 fallendo così clamorosamente la qualificazione alla finale del salto in alto del Mondiale di atletica. 

La stagione da incubo di Tamberi

Tre errori consecutivi, un destino condiviso anche con due dei tre saltatori della spedizione italiana, che hanno sancito la fine di un sogno. È forse l’epilogo di una stagione che per l’ex oro olimpico nel 2021 è stata tutta in salita, tanto da costringere Tamberi a decidere di viaggiare per Tokyo solo pochi giorni prima della partenza. 

