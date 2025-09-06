Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Tamberi vola ai Mondiali di Tokyo, l’annuncio ai fan dopo i dubbi (anche per la piccola Camilla): «Ecco perché andrò» – Il video

06 Settembre 2025 - 22:07 Alba Romano
Il campione olimpionico del salto in alto rompe gli indugi dopo settimane di incertezze. Col sorriso sulle labbra

«Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena». Con queste parole Gianmarco Tamberi ha sciolto la riserva annunciando che parteciperà ai mondiali di atletica al via dal 13 settembre nella capitale giapponese. L’olimpionico del salto in alto, appena diventato papà, ha raccontato la scelta ai fan, «arrivata dopo tante difficoltà e dubbi», con un video sul suo canale You Tube. «Ci sono decisioni che ti segnano più di una gara. In queste settimane ho vissuto emozioni opposte: la gioia più grande della mia vita fuori dal campo e, allo stesso tempo, il momento sportivo più complicato degli ultimi anni. Dentro a questa tempesta di pensieri e sensazioni, ho dovuto fermarmi e guardarmi dentro», ha detto Tamberi confessando di aver nutrito dubbi sino all’ultimo, ma di averli sciolti dopo aver provato anche a se stesso di riuscire a saltare in modo soddisfacente. A trattenerlo fino all’ultimo anche la vicinanza a Camilla, la piccola nata ad agosto. «Dovrebbero scegliere lei e Chiara», ha scherzato il campione olimpico.

