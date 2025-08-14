«Sei il nostro miracolo», Gianmarco Tamberi diventa papà di Camilla. Alla moglie: «Sei forte da matti amore mio»

La piccola ha il cognome di entrambi i genitori: «Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo»

Fiocco rosa per Gianmarco Tamberi. Oggi pomeriggio 14 agosto, intorno alle 14.15, all’ospedale Salesi di Ancona, è nata Camilla, la primogenita del campione olimpico di salto in alto e della moglie Chiara Bontempi. La piccola ha il cognome di entrambi i genitori. Nelle ore precedenti al parto, l’atleta aveva messo una storia sui social della stanza d’ospedale con un messaggio per la moglie: «Sei forte da matti amore mio». Felice della bella notizia anche la struttura ospedaliera. «Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia. Il fatto che abbia scelto la nostra struttura dimostra la fiducia nel Salesi e nel lavoro di qualità che svolgiamo», ha dichiarato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.

L’atleta: «Il nostro miracolo»

Il neo-papà ha annunciato la nuova nascita su Instagram, accompagnando la notizia con parole cariche di emozione: «Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l’amore che abbiamo». Solo due giorni fa, Tamberi aveva dedicato un messaggio speciale alla moglie per il suo trentesimo compleanno: «Ci ho provato con tanti sforzi in questi anni, ma ti assicuro che non sono mai riuscito a trovare le parole giuste per descrivere tutto ciò che sei per me. Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore… Ti amo alla follia», aveva scritto.