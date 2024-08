Paltrinieri operato al gomito, la maledizione dei portabandiera azzurri alle Olimpiadi: «Rotto la sera della cerimonia di chiusura»

Il post con la sua foto su un letto d’ospedale con il braccio sinistro bloccato aveva preoccupato tutti. «Ma che è successo?» hanno scritto più volte i fan nei commenti. Gregorio Paltrinieri, medaglia di bronzo negli 800 e argento nei 1500 metri stile libero a Parigi 2024, ha così provato a tranquillizzare tutti con una storia su Instagram.

L’infortunio la sera della cerimonia di chiusura

«Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto». Non è chiaro cosa sia successo al campione azzurro, ma la sfortuna non è dalla parte dei portabandiera come ricorda con simpatia il bronzo a Rio 2016 e collega Niccolò Gitto: «Urge un palo santo per i due portabandiera Gimbo & Greg». Paltrinieri infatti era stato nominato in questo ruolo per la cerimonia di chiusura insieme alla schermidora, nonché fidanzata, Rossella Fiammingo. Un destino infausto aveva colpito anche Gianmarco Tamberi, portabandiera italiano nella cerimonia di apertura insieme ad Arianna Errigo. Tamberi le settimane precedenti ai Giochi aveva accusato una lesione fasciale, mentre poco prima delle sue gare è stato colpito da dei calcoli renali.

Gregorio Paltrinieri nella sua foto post infortunio al gomito

