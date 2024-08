Olimpiadi 2024, Paltrinieri è argento nei 1500 stile libero: vince Finke che fa il record del mondo

Gregorio Paltrinieri vince l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 1.500 stile libero in una gara stravinta dall’americano Robert Finke che ha siglato il nuovo record del mondo. Lo statunitense ha vinto il titolo con il tempo di 14.30:67, cancellando il precedente 14:31.02 stabilito dal cinese Sun Yang alle Olimpiadi di Londra 2012. Alle spalle di Finke – già oro a Tokyo 2020 negli 800 e nei 1500 metri stile libero – l’azzurro, argento in 14:34.55, bronzo all’irlandese Daniel Wiffen (14:39.63). Il 29enne in questa edizione dei Giochi aveva già conquistato il bronzo negli 800 metri stile libero, dopo l’oro a Rio 2016 nei 1500 stile libero, e l’argento negli 800 metri in vasca e il bronzo nella 10 km in acque libere a Tokyo 2020, che lo consacrano come il primo nuotatore italiano ad andare a medaglia per tre edizioni olimpiche consecutive. Ora lo aspetta la 10km di fondo.

