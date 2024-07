Olimpiadi di Parigi: Greg Paltrinieri è bronzo negli 800 metri stile libero

L’azzurro regala ancora un sogno all’Italia. Primo italiano ad andare sul podio in tre edizioni consecutive

Bronzo per Greg: questa la finale maschile degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi, che hanno visto impegnati gli azzurri Gregorio Paltrinieri (corsia 3 per lui) e Luca De Tullio (corsia 1). Nella 4 il favorito, l’irlandese Daniel Wiffen, mentre in corsia 2 ha corso Bobby Finke, che a Tokyo vinse sulla stessa distanza l’oro davanti a un Paltrinieri che è riuscito a dare del filo da torcere, nonostante i postumi della mononucleosi.

