Tamberi travolto dagli hater, valanga di insulti dopo l’ultimo post: «Basta con questa telenovela». La difesa della mamma – Il video

Tornano a farsi sentire gli hater di Gianmarco Tamberi, travolto da attacchi e insulti dopo aver pubblicato un video della soffertissima giornata della finale alle Olimpiadi di Parigi. L’azzurro ha pubblicato un video su Instagram in cui ripercorre le ore di sofferenza che hanno preceduto la sua ultima prestazione ai Giochi, chiusa con un deludente undicesimo posto. Un ricordo che voleva condividere con chi in quelle ore aveva fatto il tifo per lui, accompagnato da una breve didascalia in inglese: «Ho dato la mia anima. Sconfitto… Ma orgoglioso. Tornerò ancora una volta!».

Il video del giorno più difficile a Parigi

Il filmato con tanto di musica di sottofondo a diversi follower non è piaciuto, ormai infastiditi dall’ennesimo post di Tamberi dedicato alle rogne delle coliche renali, che gli hanno impedito di gareggiare al meglio alle Olimpiadi. «Anche basta con sto circo, hai rotto il ca….», gli scrive qualcuno. «Ma basta con questa telenovela», scrivono ancora. Altri lo attaccano: «Incontentabile, stucchevole, narcisismo patologico». Altri vanno giù ancora più duro, con insulti espliciti. Ma non mancano i tifosi che non abbandonano il campione di Tokyo, continuando a difenderlo e sostenerlo anche in questa fase complicata di ripresa.

La difesa della mamma

In difesa di Tamberi sui social si era già spesa sua madre, Sabrina Piastrellini, ex atleta e insegnante di educazione fisica. Ma soprattutto tifosa numero uno dell’azzurro. Dopo che Tamberi era stato messo sotto accusa per la drastica perdita di peso durante la preparazione, che avrebbe facilitato l’insorgere dei calcoli, Piastrellini aveva condiviso la lettera di una giornalista sportiva, Deborah Dirani, che prendeva le parti dell’azzurro. In un passaggio del messaggio condiviso dalla madre di Tamberi si legge: «Giudizi sul suo fisico asciugato di ogni cm di grasso in eccesso, sulla sua ostinazione a provarci lo stesso anche dopo essersi vomitato anima e sangue, in senso letterale e figurato, sulla sua ‘vanità’ social. Non c’è niente da fare, siamo sempre pronti a giudicare quello che non siamo capaci di capire».

«È stato solo sfortunato»

La foto di copertina su Facebook di Piastrellini mostra suo figlio in lacrime, abbracciato a chi a Parigi gli è stato vicino. Al Resto del Carlino, Piastrellini ha spiegato: «Preferisco condividere commenti positivi piuttosto che controbattere a quelli che sono pronti a criticarlo e non sanno i sacrifici che ci sono dietro. È stato solo sfortunato ed era giusto provarci perché aveva lavorato per questo. Molti hanno parlato a sproposito senza sapere cos’aveva e quanto stesse male».

