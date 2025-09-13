Mondiali di atletica, bene Jacobs in batteria: è in semifinale dei 100 metri. Larissa Iapichino fuori dalla finale del salto in lungo: «È un incubo»

Brutta prestazione per la campionessa europea indoor in carica che non trova mai il ritmo e si ferma a 6,56 metri. Dosso vince invece la batteria 100m donne è vola in semifinale

Marcel Jacobs torna a gareggiare e lo fa nel modo giusto: buona prestazione in batteria con il crono di 10.06 e accesso alla semifinale conquistato. Inaspettata delusione invece per Larissa Iapichino nelle qualificazioni per la finale della sua specialità: il salto in lungo. La campionessa europea indoor in carica non è riuscita a fare meglio di 6,56 metri, salto buono solo per la 13esima posizione che la esclude dalla finale. Dopo gli ottimi risultati dell’ultima Diamond League, Iapichino era una delle atlete più attese ai mondiali di Tokyo, ma evidentemente qualcosa oggi non ha funzionato visto che l’azzurra è abituata a ben altre misure: «A caldo posso dire che la gara si commenta da sola. In questo momento sono un po’ sotto shock, è un incubo, non è stato il Mondiale che volevo» ha v ai microfoni di Rai Sport subito dopo la gara.

Jacobs in semifianle dei 100 metri

Dopo una lunga attesa in pista, con anche una falsa partenza dell’inglese McCallum (graziato dai giudici), Jacobs esce bene dai blocchi e con una buona progressione nella parte centrale si assicura la qualificazione. Il cronometro alla fine recita 10.06, miglior tempo stagionale, ma ancora lontano dai fasti di un tempo. Positivo il tempo di reazione allo sparo.

Dosso vince batteria 100m donne: è semifinale

Poco dopo la delusione per Larissa Iapichino, arriva un’altra soddisfazione azzurra dopo l’argento di Antonella Palmisano nella 35 km di marcia. Zaynab Dosso domina la sesta batteria dei 100 metri piani femminile e chiude davanti a tutte col tempo di 11.10. Al momento è il decimo miglior tempo delle batterie. Semifinali e finali sono in programma domani.

Sabbatini e Zenoni in semifinale nei 1500 metri

Guadagnano il pass per la semifinale dei 1500 metri femminili anche Gaia Sabbatini e Marta Zenoni che con i tempi di 4:04.93 e 4:02.77 si classificano, rispettivamente terze e quarta nelle proprie batterie. Scenderanno di nuovo in pista domani per giocarsi l’accesso alla finale. Resta fuori invece, nella stessa specialità, Ludovica Cavalli che è caduta a pochi metri dal traguardo mentre era ancora in lizza per la qualificazione. Nel salto con l’asta maschile, eliminato Matteo Oliveri che si ferma a 5.40, mentre rimane in corsa per l’accesso alla finale Simone Bertelli.

Le finali di oggi

Subito in pista per giocarsi la medaglia ai monidali di Tokyo 2025 Leonardo Fabbri, il pesista attualmente campione europeo in carica. L’azzuro ha staccato il pass per la fianle nella notte italiana, senza però impressionare lanciando il peso a 20,95 metri. Alle 14:30 presvista anche la finale dei 10000 metri femminili dove parteciperanno Elisa Palermo e Nadia Battocletti. La 25enne Battoceltti è la vice-campionessa olimpica in carica e spera di ripetere l’impresa di Parigi 2024. Ultima finale del programma quella della staffetta 4x400m mista, dove gli azzurri hanno guadagnato l’accesso grazie al miglior tempo di ripescaggio.