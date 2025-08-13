«Vannacci dice che Doualla ha più attenzioni di me? È piccola, la pelle non c’entra». Parla Erika Saraceni, oro Under20 nel salto triplo

L'intervista della campionessa a Repubblica, che replica all'eurodeputato leghista e al suo "razzismo al contrario". «Durante i Giochi di Tokyo dissi a mia madre: “Un giorno vedrai tua figlia in tv che salta”. Mi ha cresciuta benissimo, grazie a lei non ho sofferto la separazione. Ha fatto molti sacrifici per me»

La campionessa di atletica Erika Giorgia Anoeta Saraceni, 19enne milanese, replica all’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci che ha parlato di razzismo al contrario verso la sportiva, vincitrice europea Under20 nel salto triplo, il cui titolo non sarebbe esploso sui media a differenza della collega Doualla. Intervistata da Mattia Chiusano per Repubblica, Saraceni dichiara: «Kelly Doualla si merita più attenzione di me perché fa i 100 metri, la gara regina delle Olimpiadi. Non c’entra il colore della pelle. E poi “la Kelly” ha quindici anni, è così piccola…».

Una famiglia per l’atletica

«Mamma si dimenticò di mettere la virgola all’anagrafe, per questo da allora escono fuori tutti i miei nomi. Ma mi piacciono, soprattutto il terzo: nello stadio di Anoeta, a San Sebastián, i miei si innamorarono a un Mondiale Master. L’atletica è dentro di me, ne sono innamorata da prima di nascere», racconta Saraceni. Suo padre, Enrico detto “Cobra” fu convocato da atleta Master nella 4×400 di Coppa Europa. «Veramente i miei si sono separati prima che nascessi. Di mio padre ho visto video di qualche gara, quando si trasferì in Abruzzo non ci sono state molte occasioni per conoscersi. Ci ha uniti l’atletica, ho cominciato a chiedergli molti consigli. Mia madre Rosa invece c’è sempre stata, faceva i 400 metri e per un certo periodo è stata mia allenatrice. Durante i Giochi di Tokyo – ero così carica di adrenalina per la vittoria di Jacobs che i 100 metri avrei potuto farli io – dissi a mia madre: “Un giorno vedrai tua figlia in tv che salta”. Mi ha cresciuta benissimo, grazie a lei non ho sofferto la separazione. Ha fatto molti sacrifici per me».

Il sogno dei mondiali di Tokyo

«Nella Milano dove rimarrò, anche se mi hanno fatto offerte da Kansas State, Oregon University, Louisiana, UCLA: qui ho trovato un equilibrio e non voglio rovinare tutto», spiega la giovane. E ha un sogno: «Io e il mio fidanzato Simone Bertelli, oro europeo Under 23 nell’asta, siamo entrambi nel ranking dei Mondiali. Sarebbe bello ritrovarsi insieme a Tokyo». Mondiali, in programma dal 13 al 21 settembre, a cui Doualla ha scelto di non correre per i 4×100.