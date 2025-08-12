La decisione è stata comunicata alla Fidal dal tecnico della velocista, Walter Monti, che ha espresso «l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale» direttamente al presidente federale Stefano Mei

Niente Mondiali di atletica per Kelly Doualla. La sprinter azzurra di 15 anni, reduce da un’estate di successi, ha deciso di rinunciare alla possibilità di essere inserita nella staffetta 4×100 che volerà a Tokyo per la rassegna iridata in programma dal 13 al 21 settembre. La decisione è stata comunicata alla Fidal dal tecnico della velocista, Walter Monti, che ha espresso «l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale» direttamente al presidente federale Stefano Mei.

I successi di Kelly Doualla quest’anno

Il 2025 è stato per la giovane lombarda l’anno del debutto internazionale. A luglio, allo European Youth Olympic Festival di Skopje, ha conquistato l’oro nei 100 metri e nella staffetta, con un tempo di 11”21: miglior prestazione europea Under 18, record nazionale Allieve e Juniores, e terzo crono italiano di sempre dietro Zaynab Dosso e Manuela Levorato. Successi replicati poche settimane dopo agli Europei Under 20 di Tampere, dove ha centrato un’altra doppietta d’oro, individuale e in staffetta. Risultati che avevano spinto a ipotizzare il suo inserimento nella staffetta veloce ai Mondiali, nonostante la giovanissima età. Ma, almeno per questa volta, Doualla e il suo entourage hanno scelto di rimandare il debutto iridato.