Kelly Doualla rinuncia ai Mondiali di atletica: «Non sarà nella 4×100». Perché la 15enne e il suo staff non voleranno a Tokyo
Niente Mondiali di atletica per Kelly Doualla. La sprinter azzurra di 15 anni, reduce da un’estate di successi, ha deciso di rinunciare alla possibilità di essere inserita nella staffetta 4×100 che volerà a Tokyo per la rassegna iridata in programma dal 13 al 21 settembre. La decisione è stata comunicata alla Fidal dal tecnico della velocista, Walter Monti, che ha espresso «l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale» direttamente al presidente federale Stefano Mei.
I successi di Kelly Doualla quest’anno
Il 2025 è stato per la giovane lombarda l’anno del debutto internazionale. A luglio, allo European Youth Olympic Festival di Skopje, ha conquistato l’oro nei 100 metri e nella staffetta, con un tempo di 11”21: miglior prestazione europea Under 18, record nazionale Allieve e Juniores, e terzo crono italiano di sempre dietro Zaynab Dosso e Manuela Levorato. Successi replicati poche settimane dopo agli Europei Under 20 di Tampere, dove ha centrato un’altra doppietta d’oro, individuale e in staffetta. Risultati che avevano spinto a ipotizzare il suo inserimento nella staffetta veloce ai Mondiali, nonostante la giovanissima età. Ma, almeno per questa volta, Doualla e il suo entourage hanno scelto di rimandare il debutto iridato.