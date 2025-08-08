Kelly Doualla oro sui 100 metri all’europeo U20, l’impresa clamorosa della 15enne azzurra

A Tampere, in Finlandia, l'atleta lombarda trionfa con 11"22, due decimi davanti alla seconda. Quarta l'altra azzurra Pagliarini

Primo successo internazionale per la 15enne Kelly Doualla Edimo, che ha vinto la gara dei 100 metri donne degli Europei Under 20 a Tampere, correndo in 11″22. Quarta l’altra azzurra Alice Pagliarini, che vede sfumare il podio per un solo centesimo. Al secondo posto si è piazzata la britannica Mabel Akande con 11’’41, al terzo l’ucraina Uliana Stepaniuk (11’’53).

La gara fenomenale: stacca tutti allo sprint

Doualla ha messo in chiaro già allo sparo di avere in pugno la gara. Partenza velocissima, nonostante il vento contrario. Poi riesce a prendere un buon vantaggio sulle avversarie nei primi 30 metri. La gestione dell’azzurra è stata impeccabile fino alla fine: non ha mai smesso di accelerare, fino al traguardo superato per prima con due decimi di vantaggio sulla seconda.