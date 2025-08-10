Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Euroatletica U20, super Kelly Doualla: l’Italia vince l’oro anche nella staffetta femminile 4×100

10 Agosto 2025 - 17:20 Alba Romano
Italia d'oro anche nella staffetta femminile 4x100 agli Europei Under-20
Altra medaglia per Italia a Tampere: argento per la Gran Bretagna, mentre il bronzo è andato alla Polonia

Splendida vittoria per la staffetta 4×100 femminile azzurra agli Europei Under 20 di atletica leggera, in corso a Tampere, in Finlandia. Le giovani velociste italiane Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Kelly Doualla hanno conquistato la medaglia d’oro, chiudendo la finale con il nuovo record italiano di categoria, fermando il cronometro a 43”72. Una prova perfetta, culminata con una frazione finale esplosiva di Doualla, che ha consentito all’Italia di imporsi sugli sfidanti. Argento per la Gran Bretagna, mentre il bronzo è andato alla Polonia. La straordinaria Doualla, appena 15 anni, si era già messa in evidenza pochi giorni prima, vincendo la gara dei 100 metri femminili con uno strepitoso 11”22, nella finale disputata lo scorso 8 agosto.

Un altro oro

Un altro oro è arrivato subito: lo ha portato Francesco Crotti dal salto triplo, uno dei migliori giovani talenti azzurri. Anche lui si allena nella Cus Pro Patria Milano, a Tampere ha vinto con una misura di 15,93.

