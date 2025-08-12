Cincinnati Open, il surreale momento nel match tra Raducanu e Sabalenka. «È un bambino. Vuoi che lo cacci fuori dallo stadio?» – Il video

La richiesta, provocatoria, dell'arbitro alla giocatrice è diventata virale sui social

Emma Raducanu ha chiesto che un bambino in lacrime venisse espulso dallo stadio mentre sfidava la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka. Sabalenka ha trionfato 7-6 (6-2), 4-6, 7-6 (7-5) al Cincinnati Open, ma c’è stato un momento del match che è diventato virale sui social.

RADUCANU IS COMPLAINING BECAUSE A BABY HAS BEEN CRYING FOR THE PAST “10mins” AND SABALENKA IS LOOSING THE EASIEST POINTS.



ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/npjTueGVQ0 — Set 1 Game 4 Break Point – NO (-130) (@enanrb) August 11, 2025

Il pianto “molesto”

Raducanu stava servendo in una fase cruciale del set decisivo, c’è stato un intervallo e le grida di un bambino sugli spalti le stavano togliendo la concentrazione, costringendola a interrompere il servizio. In pochi secondi l’arbitro, sollecitato dalla tennista, che si lamentava dei minuti passati, chiede: «È un bambino. Vuoi che lo cacci fuori dallo stadio?». Raducanu ha scrollato le spalle, accennando stupita ma alcuni fan dagli spalti non hanno esitato, gridando un secco «sì». «Posso chiamare, ma per il momento dobbiamo continuare», ha infine sottolineato l’arbitro, durante la pausa.