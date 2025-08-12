Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Sinner implacabile, eccolo sul campo ordinato allo staff: come ha voluto allenarsi subito dopo la vittoria – Il video

12 Agosto 2025 - 12:23 Giovanni Ruggiero
Dopo la vittoria contro Gabriel Diallo a Cincinnati, Jannik Sinner ha subito chiesto al suo staff di prenotare un campo. Voleva allenarsi immediatamente il numero 1 al mondo, evidentemente insoddisfatto per la prestazione contro il canadese al terzo turno dell’Atp di Cincinnati. «Se non giochi bene in situazioni difficili come questa, puoi perdere queste partite», ha detto a fine gara l’azzurro, che sabato prossimo compirà 24 anni.

Detto fatto: Sinner è corso su un campo libero e, come mostrano le immagini che circolano sui social, si è messo al lavoro in vista degli ottavi del torneo. Attività tutta concentrata sui fondamentali, in particolare sul servizio svolto a ripetizione, scontento di come era andato invece in partita. Mercoledì 13 agosto agli ottavi Sinner, che deve difendere il titolo di campione in carica, affronterà il francese Adrian Mannarino, n.89 Atp, che ha battuto lo statunitense Tommy Paul, n.16 del ranking e testa di serie numero 13 a Cincinnati.

