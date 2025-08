Cosa piazzano in testa a Sinner per il Six Kings Slam 2025, errore o gufata sulla locandina? La polemica e l’ipotesi sui sauditi

Sul manifestto del torneo in Arabia Saudita che vale al momento solo da esibizione c'è qualcosa che non torna

Nell’attesa dell’ultimo Slam della stagione, lo Us Open, è stato svelato il poster ufficiale del Six Kings Slam 2025, il torneo-esibizione che se non per blasone, ma quantomeno per il montepremi, si è imposto dall’anno scorso come uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica. Il torneo si disputerà dal 15 al 18 ottobre a Riad, in Arabia Saudita, e vedrà protagonisti i primi sei giocatori del ranking ATP, riuniti per una quattro giorni ad altissimo livello e montepremi stellare: 6 milioni di dollari al vincitore. A guidare il gruppo c’è Jannik Sinner, numero 1 del mondo e vincitore della prima edizione disputata nel 2024, quando sconfisse Carlos Alcaraz in finale. Con loro, scenderanno in campo anche Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper e Novak Djokovic.

Profezia o gufata: per Sinner già 5 Slam

Proprio la locandina dell’evento ha fatto discutere fin dal momento della pubblicazione. La grafica di presentazione mostra il volto dei sei protagonisti in stile graffiti. Sul volto di ciascuno sono indicati i maggiori successi raggiunti in carriera: per Djokovic i 24 Slam, per Alcaraz 5, mentre Fritz, Zverev e Draper devono accontentarsi delle medaglie olimpiche, della Atp Finals o dei Master 1000. Fin qui tutto nella norma, se non fosse che sul volto di Jannik Sinner compare la scritta « 5 Grand Slam». Il campione altoatesino può contarne “solo” quattro: due successi all’Australian Open, uno allo Us Open e l‘ultimo di Wimbledon. Quello che è probabilmente un semplice refuso, ha comunque scatenato il dibattito sui social, tra chi suggerisce di tenerlo buono nel caso in cui Sinner vinca il prossimo Us Open e chi invece ci vede un malaugurio. Un’altra possibile interpretazione potrebbe essere quella che, nella smania di affermarsi agli occhi del grande pubblico, gli organizzatori del torneo saudita conteggino anche la vittoria di Sinner allo scorso 6 King Slam tra i tornei più importanti del circuito.

The official poster for the Six Kings Slam is out.



Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Alexander Zverev

Jack Draper

Taylor Fritz



Love the lineup, but this AI edit is a mess.



Why do they all look like they've aged 15 years? 😭😭😭 pic.twitter.com/brofdZMs8e — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 6, 2025

Il format 2025: come sarà il torneo in Arabia Saudita

Rispetto alla passata edizione, in cui Djokovic e Nadal furono invitati a prescindere dal ranking, l’edizione 2025 punterà sui migliori della classifica. I rumors parlano di una nuova formula che dovrebbe prevedere Sinner e Alcaraz direttamente in semifinale, mentre gli altri quattro, Zverev, Fritz, Draper e Djokovic, si sfideranno in una fase preliminare per strappare gli ultimi due posti disponibili. Il torneo si conferma anche quest’anno come un evento senza paragoni sul fronte economico. Se nel 2024 il solo invito valeva 1,5 milioni di dollari, nel 2025 il vincitore porterà a casa 6 milioni netti, oltre al compenso garantito per la partecipazione.