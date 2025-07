Jannik Sinner riporta nel team Ferrara, allontanato dopo il caso Clostebol

L'annuncio dello staff del numero uno del mondo

Jannik Sinner ha riportato nel suo team Umberto Ferrara come suo preparatore atletico. Lo ha annunciato lo staff del n.1 del mondo. Ferrara era stato allontanato ad agosto dello scorso anno, a seguito del caso Clostebol. «La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell’ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli US Open», sottolinea il team di Sinner. «Umberto ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli».

Intanto lo scontro con Carlos Alcaraz per la vetta del tennis mondiale è rimandato all’atp di Cincinnati il 7 agosto. Successivamente ci sono gli Us Open. In entrambi i tornei il campione è l’altoatesimo, che dovrà difendere i suoi, rispettivamente, 1.000 e 2.000 punti dall’assalto del murciano. Se per il n. 2 tutto andasse bene nei due tornei statunitensi raggiungerebbe 11.540 punti, Sinner perderebbe i suoi e ci sarebbe il sorpasso in classifica. Ovvero quello che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport Alcaraz ha annunciato come suo obiettivo principale.