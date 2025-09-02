Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀAtleticaInchiesteLombardiaMarcell JacobsMilanoSpionaggioTokyo 2020

Equalize, parla Jacobs: «Filippo Tortu non si scusò. Ma non ci fu nessun astio con lui»

02 Settembre 2025 - 17:06 Ugo Milano
embed
Marcell Jacobs e Filippo Tortu
Marcell Jacobs e Filippo Tortu
Il racconto della medaglia d'oro ai pm di Milano. Il fratello di Tortu, Giacomo, risulta indagato nella vicenda

«Mi ha chiamato per sapere come stessi e come andassero gli allenamenti. Voleva capire se ci fosse astio nei suoi confronti. Ma non ha posto scuse. L’ho tranquillizzato facendogli capire che non avessi nulla nei suoi confronti». Queste le parole del velocista con due ori olimpici Marcell Jacobs davanti al pm di Milano che gli ha chiesto se, dopo l’emergere del caso del presunto spionaggio ai suoi danni, gli era «capitato di parlare con Filippo Tortu», compagno di staffetta nella 4×100. Sulla vicenda risulta indagato per concorso in intercettazioni abusive Giacomo Tortu, fratello del velocista, e la testimonianza di Jacobs dell’11 giugno è agli atti dell’inchiesta Equalize.

Le richieste del fratello di Tortu a Equalize

Gli inquirenti si sono basati sul racconto dell’amministratore delegato di Equalize, per cui a metà settembre 2020 – quindi quasi un anno prima delle Olimpiadi – proprio Giacomo Tortu entra negli uffici della società in via Pattari a Milano. E avrebbe chiesto di accedere ai risultati delle analisi del sangue di Marcell Jacobs. Perché l’ipotesi per il fratello di Tortu è che l’atleta nato a El Paso sarebbe positivo al doping, dettaglio che non figura però nei certificati dello sportivo. Non solo, Giacomo Tortu avrebbe chiesto anche di accedere alle telefonate e alle chat tra Jacobs e la sua cerchia, dal manager Marcello Magnani, all’allenatore di allora Paolo Camossi e il nutrizionista Giacomo Spazzini. Di tutte queste richieste nell’inchiesta è emerso che il fratello velocista, Filippo Tortu, era all’oscuro di tutto. «Mio fratello non sa nulla, mi raccomando. Se viene fuori, mio fratello non sa nulla», avrebbe raccomandato all’ex superpoliziotto Carmine Gallo (deceduto a marzo 2025). Il resoconto di questo caso fu riferito da Gallo stesso a dicembre dello scorso anno, in un verbale dell’inchiesta sull’agenzia usata per intercettazioni abusive.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Le suore fuggite dal convento di Vittorio Veneto hanno trovato una nuova casa: «Stiamo cento volte meglio, ora torniamo a produrre Prosecco»

2.

Garlasco, un nuovo Dna sul pollice di Chiara Poggi: «Sulla scena altre tre tracce forse femminili»

3.

«Ha preso 12 birre e poi è tornato per picchiare il pizzaiolo»: il racconto del pestaggio in pizzeria a San Giovanni in Persiceto

4.

L’avviso dei portuali di Genova: «Se toccano la Gaza Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l’Europa. Da qui non uscirà un chiodo» – Il video

5.

Monza, neonato morto dopo un parto in casa: «Ignorate le linee guida»

leggi anche
ATTUALITÀ

Scandalo Equalize, niente arresti domiciliari per Pazzali. Gli spiati sono 650. Arriva la chiusura delle indagini

Di Alba Romano
marcell jacobs intervista belve video
SPORT

Marcell Jacobs «sconvolto» per lo spionaggio del fratello di Tortu, lo sfogo a Belve: «Io l’avrei già licenziato…» – Il video

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Equalize, la difesa di Pazzali: «Mai chiesti accessi su La Russa, né chiesti report su Renzi, Santanché e Salvini»

Di Alba Romano